Đề nghị tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho trưởng bản cứu 90 người

Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Lê Thành Đô vừa ký tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ, đề nghị Chủ tịch nước xem xét, tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho anh Mùa A Thi, Trưởng bản Háng Pu Xi, xã Xa Dung, vì đã có hành động dũng cảm, kịp thời cứu người và tài sản của người dân trong thiên tai.

Trưởng bản Mùa A Thi (26 tuổi) đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, sự tận tụy và quyết đoán trong vai trò người đứng đầu bản, theo tờ trình.

Rạng sáng ngày 1/8, khi trận lũ quét bất ngờ đổ về bản Háng Pu Xi trong khi hơn 380 người dân của 72 hộ đang ngủ, anh Thi đã gọi điện báo động đến các hộ dân để kêu gọi sơ tán. Nhờ sự phản ứng nhanh của anh Thi đã giúp các hộ dân di tản an toàn hơn 90 người dân của 20 hộ gia đình, hạn chế thiệt hại về người và tài sản trong cơn lũ quét.

Anh Mùa A Thi, Trưởng bản Háng Pu Xi (Ảnh: Văn Giáp).

Ngày 4/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đã có thư khen, biểu dương tấm gương của Trưởng bản Mùa A Thi với những lời tri ân sâu sắc, đánh giá cao sự quyết đoán, dũng cảm, sáng suốt vì tính mạng đồng bào, thể hiện “tình dân tộc, nghĩa đồng bào” của người cán bộ cơ sở.

Thủ tướng cũng chỉ đạo Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên và Bộ trưởng Bộ Nội vụ khẩn trương nghiên cứu, đề xuất khen thưởng xứng đáng theo quy định; đồng thời kêu gọi cán bộ, đảng viên, nhất là ở cơ sở, học tập tinh thần “gần dân, sát dân, hết lòng vì dân” của Trưởng bản Mùa A Thi.