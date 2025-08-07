Nghi án chồng sát hại vợ và con rồi tự sát ở TPHCM

Tối 7/8, Công an phường Bình Dương, TPHCM (phường Phú Tân, tỉnh Bình Dương cũ), đang phong tỏa nghiêm ngặt hiện trường vụ chồng nghi sát hại vợ và con gái rồi tự tử.

Theo thông tin ban đầu, chiều cùng ngày, người dân tại khu trọ ở phường Bình Dương nghe tiếng la hét lớn tại một phòng trọ. Nhanh chóng kiểm tra, họ phát hiện hai vợ chồng cùng con gái bị thương nên trình báo công an.

Công an phong tỏa hiện trường vụ án mạng (Ảnh: A.T.).

Công an phường Bình Dương, Công an TPHCM có mặt tại hiện trường, đưa cả ba nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, hai vợ chồng đã tử vong, con gái đang được cấp cứu.

Theo một số người dân, chiều cùng ngày, người cha mang dao đến phòng trọ và xảy ra cãi vã với vợ. Trong lúc mâu thuẫn, người đàn ông dùng dao chém vợ và làm con gái bị thương. Sau khi gây án, người đàn ông tự sát.

Hai người tử vong được xác định là Trang Thành H. (43 tuổi) và vợ là bà Trương Thị Thu T. (40 tuổi), con gái bị thương là Trang Thị Bích N. (20 tuổi, cùng quê An Giang).