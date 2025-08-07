Ngày 7/8, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, khoảng 19h15 ngày 6/8, ông L.T.H. (SN 1963), trú tại xã Thọ Phú, tỉnh Thanh Hóa đang trên đường đến trụ sở Công an xã Thọ Phú, bất ngờ bị ngã và lên cơn co giật do tiền sử đột quỵ. Thời điểm đó, ông H. đi một mình, không có người thân đi cùng và không còn nhận thức được tình trạng của bản thân.

Phát hiện sự việc, Tổ công tác của Phòng Cảnh sát giao thông do Trung tá Lê Sỹ Cường làm tổ trưởng đang thực hiện nhiệm vụ tại khu vực gần đó đã lập tức đến hỗ trợ, sơ cứu và nhanh chóng đưa ông H. lên xe chuyên dụng di chuyển đến Bệnh viện đa khoa Triệu Sơn cấp cứu.

Lực lượng cảnh sát dùng xe chuyên dụng kịp thời đưa người dân đi cấp cứu (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Theo thông tin từ gia đình, nhờ được đưa đi cấp cứu kịp thời và xử lý đúng cách, ông H. đã vượt qua cơn nguy kịch và đang được theo dõi, điều trị tích cực tại bệnh viện.

Người nhà bệnh nhân đã viết thư tay gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa và Phòng Cảnh sát giao thông vì hành động đầy trách nhiệm, nhân văn của lực lượng Cảnh sát giao thông.

"Các chú đã giúp bố cháu qua được cơn nguy hiểm đến tính mạng. Bố cháu vẫn đang điều trị tích cực theo chỉ định của bác sĩ. Cháu xin thay mặt gia đình gửi lời cảm ơn chân thành tới Giám đốc Công an tỉnh và Tổ Cảnh sát giao thông hôm đó đã hỗ trợ gia đình cháu", người thân ông H. viết.