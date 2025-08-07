Bang của Australia tính đền 1,32 triệu USD cho người ngồi tù oan 20 năm

Bà Kathleen Folbigg (Ảnh: Guardian).

Bà Kathleen Folbigg, 58 tuổi, bị kết án vào năm 2003 vì bị cáo buộc có liên quan tới cái chết của 4 con nhỏ.

Tuy nhiên, bà đã được ân xá, trả tự do và tuyên bố hủy bỏ toàn bộ bản án vào năm 2023, sau khi một cuộc điều tra độc lập phát hiện bằng chứng khoa học mới cho thấy các đứa trẻ có thể đã thiệt mạng vì nguyên nhân tự nhiên hoặc do đột biến gene.

Vào ngày 7/8, Tổng chưởng lý bang New South Wales, ông Michael Daley, cho biết chính quyền bang đã đưa ra khoản bồi thường tự nguyện 2 triệu đô la Australia cho bà Folbigg sau khi “xem xét kỹ lưỡng” yêu cầu bồi thường của bà vào tháng 7/2024.

Khoản chi này là một hình thức bồi thường mang tính thiện chí, không xuất phát từ nghĩa vụ pháp lý.

Luật sư của bà Folbigg, bà Rhanee Rego, gọi con số trên là “vô cùng bất công” vì không phản ánh được mức độ đau đớn và tổn thất mà thân chủ của bà phải chịu đựng.

“Khoản tiền này quá thấp và không thể biện minh về mặt đạo lý”, bà Rego nói.

Bà nói thêm rằng thân chủ của mình không chỉ mất con, mà còn đánh mất 20 năm quý giá nhất của cuộc đời, và đến nay vẫn phải chịu hậu quả nặng nề về tâm lý.

Bốn đứa trẻ - khi mất có độ tuổi từ 19 ngày đến 18 tháng - đã qua đời trong khoảng thời gian 10 năm, từ 1989 đến 1999.

Vào năm 2003, bà Folbigg bị kết án dựa trên lập luận của bên công tố rằng bà có thể đã làm nghẹt thở từng đứa trẻ, mặc dù không có bằng chứng vật lý cụ thể hỗ trợ cho giả thuyết này.

Bản án 40 năm tù ban đầu sau đó được giảm xuống còn 30 năm, với thời hạn không được ân xá là 25 năm sau khi kháng cáo.

Một cuộc điều tra tư pháp năm 2019 từng kết luận rằng bằng chứng củng cố cho tội danh của bà Folbigg. Tuy nhiên, cuộc điều tra thứ 2 do cựu Chánh án Thomas Bathurst dẫn đầu đã xem xét lại vụ việc vào năm 2022 và kết luận rằng có đủ cơ sở để nghi ngờ một cách hợp lý về tội danh của bà.