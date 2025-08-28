30 phút lũ càn quét bản làng, người dân nháo nhào tháo chạy

Hai ngày kể từ khi trận lũ quét, sạt lở núi kinh hoàng xảy ra, người dân hai xã Yên Nhân và Bát Mọt (huyện Thường Xuân cũ), tỉnh Thanh Hóa vẫn chưa hết bàng hoàng.

Bản làng miền núi nơi đây đang bị cô lập với bên ngoài, nhiều căn nhà bị đổ sập hoàn toàn sau trận lũ xảy ra hôm 26/8.

Chị Hà Thị Thúy, trú tại bản Chiềng, xã Yên Nhân nhớ lại, khoảng 8h ngày 26/8, do ảnh hưởng bão số 5, địa phương này có mưa lớn. Gia đình chị gồm 7 người, cả người già và trẻ nhỏ đang ở trong nhà nghe tiếng ầm ầm từ trên núi và dưới con sông gần nhà đổ về.

"Mọi thứ diễn ra quá nhanh, kinh khủng lắm. Cả nhà chỉ kịp hô nhau chạy thoát thân. Trong giây phút ngắn ngủi, đất đá từ trên đồi, nước lũ từ dưới sông ập xuống, quét bay nhiều căn nhà. Tôi may mắn thoát chết vì khi chạy lên được đoạn đường cao, căn nhà bị đất đá ập xuống, đổ sập", chị Thúy kể.

Chị Thúy cho biết trận lũ kéo dài khoảng 30 phút. Khi người dân trở về thì cả bản làng gần như đã tan hoang.

"Hiện tại điện lưới và sóng internet vẫn chập chờn. Giờ nhà tôi chẳng còn gì nữa rồi", chị Thúy nói.

Lượng bùn đất lớn dày cả mét tràn vào nhà dân ở bản Chiềng, xã Yên Nhân, tỉnh Thanh Hóa.

Con đường trung tâm bản Chiềng ngập ngụa bùn đất, rác thải.

Một căn nhà gỗ sát bờ suối suýt bị cuốn trôi trong trận lũ quét, giờ nằm chênh vênh bên suối.

Sau trận lũ, người dân địa phương đang khẩn trương khắc phục sự cố. Hai ngày nay, họ đang bị cô lập với bên ngoài, lực lượng chức năng và chính quyền địa phương phải tiếp tế thực phẩm và nước uống.

Một ô tô tải và nhiều vật dụng sinh hoạt của người dân bị đất đá vùi lấp sau trận lũ kinh hoàng.

Mái tôn, khung cửa nhà bị đổ sập hoàn toàn sau khi cơn lũ quét qua bản làng ở xã Yên Nhân.

Một căn nhà sàn của người dân bị đất đá từ trên đồi ập xuống, đổ sập.

Khung cảnh hoang tàn, đổ nát trên con đường dẫn vào trung tâm xã Yên Nhân.

Hiện chưa có thống kê về mức thiệt hại sau khi trận lũ đi qua. Việc kết nối thông tin với chính quyền địa phương đang bị gián đoạn vì sóng điện thoại chập chờn.

Trước thực trạng trên, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo thành lập đoàn công tác cứu hộ, cứu nạn do Thượng tá Trần Thái Quang Hoàng, Phó Giám đốc Công an tỉnh, làm trưởng đoàn.

Để tiếp tế thực phẩm cho người dân đang bị cô lập, các chiến sĩ Công an tỉnh Thanh Hóa đã vượt 10km đường rừng, men theo bờ suối để cõng, vận chuyển hơn 1 tấn lương thực, thực phẩm gồm: bánh mì, thịt hộp, xúc xích, lương khô và nước uống tới hỗ trợ người dân tại các bản đang bị cô lập.

Cùng với các lực lượng tại chỗ, Công an tỉnh Thanh Hóa đã huy động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ khẩn trương hành quân, tiếp cận các khu vực bị thiệt hại nặng do sạt lở đất ở xã Yên Nhân.

Ảnh: Hà Thị Thúy