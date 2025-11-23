Quân đội huy động 6 máy bay hỗ trợ người dân vùng lũ

Theo báo cáo của Văn phòng Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia trong ngày 23/11, quân đội huy động gần 44.850 cán bộ, chiến sĩ (31.850 bộ đội, 12.990 dân quân tự vệ), 1.785 phương tiện các loại (gần 1.060 ô tô, hơn 270 tàu xuồng, 65 xe đặc chủng, 6 máy bay, 12 flycam, 10 máy bơm,... 353 phương tiện khác) tổ chức giúp nhân dân tại các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa, Lâm Đồng,...

Tính đến 17h ngày 23/11, mưa lũ tại Nam Trung Bộ đã khiến 102 người chết và mất tích (91 người chết, 11 người mất tích).

Đắk Lắk là địa phương thiệt hại nặng nề nhất với 63 người tử vong, 8 người mất tích, theo Văn phòng Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia.

Mưa lũ cũng khiến hơn 1.150 nhà bị hư hỏng; hơn 185.730 nhà bị ngập (trong đó Đắk Lắk có khoảng 150.000). Hiện tỉnh Đắk Lắk còn 2 xã, tỉnh Lâm Đồng còn 127 hộ dân bị ngập.

Về nông nghiệp, Văn phòng Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia cho hay, mưa lũ đã khiến 80.884ha lúa, hoa màu; 117.067ha cây trồng lâu năm bị thiệt hại. Hơn 3,2 triệu con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi; gần 1.160ha thủy sản thiệt hại (Đắk Lắk 1.000ha, Khánh Hòa 157ha).

Quân đội sử dụng trực thăng hỗ trợ người dân vùng lũ Nam Trung Bộ (Ảnh: Lê Tâm).

Văn phòng Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia cũng cho biết, quốc lộ 1 đã thông xe toàn tuyến; còn 19 vị trí trên 4 tuyến quốc lộ bị sạt lở cục bộ gây ách tắc. Tuyến đường sắt đoạn từ Đà Nẵng đi TPHCM vẫn chưa hoạt động trở lại,...

Ước tính thiệt hại sơ bộ ban đầu về kinh tế khoảng 9.035 tỷ đồng (Quảng Ngãi 650 tỷ đồng, Gia Lai 1.000 tỷ đồng, Đắk Lắk 5.330 tỷ đồng, Khánh Hòa 1.000 tỷ đồng, Lâm Đồng 1.055 tỷ đồng), theo Văn phòng Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia.

Theo báo cáo từ Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, từ chiều tối 23/11 đến sáng 25/11, ở khu vực Huế, Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi trên 200mm. Từ chiều và đêm 25/11, mưa lớn ở Trung Bộ có xu hướng giảm.

Lũ trên sông Krông Ana (Đắk Lắk), sông Dinh Ninh Hòa (Khánh Hòa), sông Đồng Nai (Đồng Nai) đang xuống; sông Srêpôk (Đắk Lắk) đang dao động ở mức cao. Dự báo trong 12-24 giờ tới, lũ trên sông Krông Ana tiếp tục xuống và ở dưới báo động 3.

Trong 24 giờ tới, lũ trên sông Đồng Nai, sông Dinh Ninh Hòa tiếp tục xuống và ở trên báo động 1; lũ trên sông Srêpôk (Đắk Lắk) tại trạm Bản Đôn xuống chậm và ở mức cao trên báo động 3.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ngày 23/11 Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc ký quyết định hỗ trợ khẩn cấp 1.100 tỷ đồng để khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra (Đắk Lắk 500 tỷ đồng, Lâm Đồng 300 tỷ đồng, Khánh Hòa 150 tỷ đồng, Gia Lai 150 tỷ đồng).

Bộ Tài chính đã xuất cấp 4.000 tấn gạo dự trữ quốc gia cho 3 tỉnh bị thiệt hại (Lâm Đồng 1.000 tấn, Gia Lai bổ sung 1.000 tấn, Đắk Lắk bổ sung 2.000 tấn).