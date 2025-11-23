Bà lão ở Hải Phòng suýt mất 239 triệu vì kẻ giả danh cán bộ điều tra

Ngày 23/11, Công an Hải Phòng thông tin, sáng 20/11, bà T.T.O., 70 tuổi, trú tại khu tập thể Đồng Tâm, phường Lê Chân, Hải Phòng, trong trạng thái hoảng loạn tìm đến Công an phường Ngô Quyền để gặp một cán bộ mà bà nghĩ có thể hỗ trợ.

Bà O. đến cơ quan công an trình báo sự việc (Ảnh: Công an cung cấp).

Bà cho biết từ ngày 18/11 liên tục nhận cuộc gọi của người tự xưng cán bộ điều tra Bộ Công an, thông báo bà liên quan vụ án rửa tiền từ một đường dây lừa đảo và có thể bị bắt giữ. Nhóm này yêu cầu bà giữ bí mật với gia đình và công an địa phương, đồng thời khai báo số tiền tiết kiệm để “phục vụ điều tra”.

Dưới sức ép tâm lý, chiều 19/11, bà O. đã tất toán một sổ tiết kiệm và rút 239 triệu đồng tại Ngân hàng Kiên Long, chuẩn bị chuyển vào “tài khoản của cơ quan điều tra” theo hướng dẫn của các đối tượng.

Tại trụ sở, cán bộ Công an phường Ngô Quyền đã trấn an, giải thích rõ thủ đoạn lừa đảo và liên hệ mời con trai bà đến phối hợp. Lực lượng chức năng tuyên truyền để gia đình hiểu rõ phương thức hoạt động của tội phạm mạng, ngăn ngừa việc các đối tượng tiếp tục liên lạc chiếm đoạt tài sản.

Sau khi được hướng dẫn, bà O. và con trai đã nhận thức vấn đề và gửi thư cảm ơn Công an phường Ngô Quyền.

Đơn vị cho biết thời gian qua đã tuyên truyền đến từng hộ dân về các hình thức lừa đảo qua không gian mạng. Từ vụ việc này, công an cảnh báo bốn nguyên tắc để tránh bị lừa: không làm việc với người tự xưng công an qua điện thoại; không chuyển tiền khi chưa xác minh; không cung cấp mã OTP và tài khoản ngân hàng; và kiểm tra lại khi người quen hỏi mượn hoặc nhờ chuyển tiền.