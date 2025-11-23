Lũ lụt lịch sử ở miền Trung đã "cuốn phăng" trên 13.000 tỷ đồng

Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), lũ lụt gây thiệt hại cho tỉnh Quảng Ngãi ước tính ban đầu 650 tỷ đồng, Gia Lai 1.000 tỷ đồng, Đắk Lắk 5.330 tỷ đồng, Khánh Hòa 5.000 tỷ đồng, Lâm Đồng 1.098 tỷ đồng. Tổng thiệt hại đến nay khoảng 13.078 tỷ đồng.

Lũ lụt lịch sử khiến 102 người chết, mất tích (91 người chết và 11 người mất tích); 221 nhà bị sập đổ (Quảng Ngãi 9 nhà, Gia Lai 127 nhà, Đắk Lắk 9 nhà, Lâm Đồng 76 nhà).

933 nhà bị hư hỏng ở Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Khánh Hòa, Lâm Đồng; gần 200.100 nhà bị ngập. Hiện tỉnh Đắk Lắk còn 2 xã, tỉnh Lâm Đồng còn 127 hộ dân bị ngập.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nguyên giúp người dân vùng lũ đến nơi an toàn (Ảnh: Uy Nguyễn).

Về nông nghiệp, Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai cho biết trên 82.100ha lúa, hoa màu và hơn 117.000ha cây trồng lâu năm bị thiệt hại.

Trên 3,3 triệu con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi; 1.157 ha thủy sản thiệt hại (Đắk Lắk 1.000ha, Khánh Hòa 157ha).

Hiện còn 17 vị trí trên quốc lộ 20, 27C bị sạt lở cục bộ gây ách tắc giao thông. Cơ quan chức năng đã bãi bỏ các chuyến tàu hỏa SE4, SNT2 ngày 23/11, tàu SNT1 ngày 23/11, tàu SE21/22 ngày 24/11; chuyển tải hành khách trên tàu từ ga Giã (Khánh Hòa cũ) đi đến ga Tuy Hòa (Đắk Lắk) và ngược lại (60km) trong các ngày 23-24/11 đối với các tàu SE1, SE2, SE3, SE6, SE8, SE47.

Báo cáo từ Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai cho thấy, từ chiều tối 23/11 đến sáng 25/11 ở khu vực Huế, Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi trên 200mm. Từ chiều và đêm 25/11, mưa lớn ở Trung Bộ có xu hướng giảm.

Lũ trên sông Krông Ana (Đắk Lắk), sông Dinh Ninh Hòa (Khánh Hòa), sông Đồng Nai (Đồng Nai) đang xuống; sông Srêpôk (Đắk Lắk) đang dao động ở mức cao. Dự báo trong 12-24 giờ tới, lũ trên sông Krông Ana tiếp tục xuống và ở dưới báo động 3.

Trong 24 giờ tới, lũ trên sông Đồng Nai, sông Dinh Ninh Hòa tiếp tục xuống và ở trên báo động 1; lũ trên sông Srêpôk (Đắk Lắk) tại trạm Bản Đôn xuống chậm và ở mức cao trên báo động 3.