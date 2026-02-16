Bố SOOBIN tuyển con dâu trên sóng quốc gia gây sốt mạng

Tối 15/2 (28 Tết), chương trình Hoa xuân ca phát sóng trên VTV, thu hút sự quan tâm của khán giả. Trong các tiết mục trình diễn, khoảnh khắc SOOBIN biểu diễn Mục hạ vô nhân cùng rapper Binz và bố - NSND Huỳnh Tú - trở thành tâm điểm chú ý.

Đặc biệt, NSND Huỳnh Tú còn khiến người xem bật cười khi có màn "tuyển con dâu" ngay trên sóng truyền hình quốc gia.

NSND Huỳnh Tú tuyển con dâu trên sóng truyền hình quốc gia (Video: Facebook Hoa xuân ca).

Chia sẻ trước khán giả, NSND Huỳnh Tú bày tỏ mong muốn con trai sớm yên bề gia thất bằng câu nói đùa: "Năm mới, bố chồng rất mong các con dâu tương lai hãy mạnh dạn lên".

Màn "tuyển con dâu" của bố SOOBIN gây sốt mạng xã hội. Nhiều khán giả cho rằng SOOBIN rất ngại ngùng, chỉ biết cười trừ khi bị bố trêu chọc ngay trên sân khấu cuối năm. Trước đó, nam ca sĩ đăng bức ảnh lên Threads với nội dung: "Ăn Tết văn minh, không hỏi thăm bao giờ lấy vợ".

Chia sẻ từ NSND Huỳnh Tú khiến SOOBIN cười ngượng ngùng (Ảnh: Chụp màn hình).

Không chỉ gây chú ý bởi câu chuyện gia đình, NSND Huỳnh Tú còn có lời nhắn nhủ xúc động đối với SOOBIN và các nghệ sĩ trẻ. Ông cảm ơn thế hệ kế cận đang nỗ lực lan tỏa bản sắc văn hóa truyền thống trong âm nhạc đương đại.

"Không chỉ có SOOBIN hay Binz, Hòa Minzy, Hoàng Thùy Linh cũng có những sản phẩm lan tỏa bản sắc dân tộc. Các bạn như vườn hoa rực rỡ khiến tôi rất tự hào. Làm được điều này rất khó, như SOOBIN, Binz khi sản xuất bài Mục hạ vô nhân, các bạn đã phải nghe rất nhiều thể loại chèo tuồng để làm sao thổi hồn dân tộc vào ca khúc.

SOOBIN, Binz còn trẻ nhưng có tư duy sâu sắc về văn hóa truyền thống, luôn nghĩ về hồn cốt dân tộc, khiến tôi cũng phải giật mình khi nghe ca từ bài hát. Thay mặt đàn anh đi trước, bố cảm ơn các con", NSND Huỳnh Tú chia sẻ.

NSND Huỳnh Tú hóa thân thành ông đồ ngồi hát xẩm trong tiết mục "Mục hạ vô nhân" tại đêm nhạc của SOOBIN hồi tháng 11/2025 (Ảnh: Ban tổ chức).

Trong bài phỏng vấn với truyền thông dịp Tết Bính Ngọ, NSND Huỳnh Tú cho biết thêm, điều mong mỏi của ông và gia đình trong năm mới là SOOBIN sớm lập gia đình vì con đã 34 tuổi.

"Tôi hiểu con ưu tiên cho sự nghiệp, bao nhiêu tiền làm ra đều đổ vào dự án hay thiết bị làm nhạc. Tôi mong mỏi nhưng tôi không gây áp lực lên con", bố SOOBIN bày tỏ.