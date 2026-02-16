Bố SOOBIN tuyển con dâu trên sóng quốc gia gây sốt mạng
(Dân trí) - Trước đông đảo khán giả, NSND Huỳnh Tú - bố của SOOBIN - kêu gọi các con dâu tương lai hãy "mạnh dạn" để con trai ông sớm yên bề gia thất.
Tối 15/2 (28 Tết), chương trình Hoa xuân ca phát sóng trên VTV, thu hút sự quan tâm của khán giả. Trong các tiết mục trình diễn, khoảnh khắc SOOBIN biểu diễn Mục hạ vô nhân cùng rapper Binz và bố - NSND Huỳnh Tú - trở thành tâm điểm chú ý.
Đặc biệt, NSND Huỳnh Tú còn khiến người xem bật cười khi có màn "tuyển con dâu" ngay trên sóng truyền hình quốc gia.
Chia sẻ trước khán giả, NSND Huỳnh Tú bày tỏ mong muốn con trai sớm yên bề gia thất bằng câu nói đùa: "Năm mới, bố chồng rất mong các con dâu tương lai hãy mạnh dạn lên".
Màn "tuyển con dâu" của bố SOOBIN gây sốt mạng xã hội. Nhiều khán giả cho rằng SOOBIN rất ngại ngùng, chỉ biết cười trừ khi bị bố trêu chọc ngay trên sân khấu cuối năm. Trước đó, nam ca sĩ đăng bức ảnh lên Threads với nội dung: "Ăn Tết văn minh, không hỏi thăm bao giờ lấy vợ".
Không chỉ gây chú ý bởi câu chuyện gia đình, NSND Huỳnh Tú còn có lời nhắn nhủ xúc động đối với SOOBIN và các nghệ sĩ trẻ. Ông cảm ơn thế hệ kế cận đang nỗ lực lan tỏa bản sắc văn hóa truyền thống trong âm nhạc đương đại.
"Không chỉ có SOOBIN hay Binz, Hòa Minzy, Hoàng Thùy Linh cũng có những sản phẩm lan tỏa bản sắc dân tộc. Các bạn như vườn hoa rực rỡ khiến tôi rất tự hào. Làm được điều này rất khó, như SOOBIN, Binz khi sản xuất bài Mục hạ vô nhân, các bạn đã phải nghe rất nhiều thể loại chèo tuồng để làm sao thổi hồn dân tộc vào ca khúc.
SOOBIN, Binz còn trẻ nhưng có tư duy sâu sắc về văn hóa truyền thống, luôn nghĩ về hồn cốt dân tộc, khiến tôi cũng phải giật mình khi nghe ca từ bài hát. Thay mặt đàn anh đi trước, bố cảm ơn các con", NSND Huỳnh Tú chia sẻ.
Trong bài phỏng vấn với truyền thông dịp Tết Bính Ngọ, NSND Huỳnh Tú cho biết thêm, điều mong mỏi của ông và gia đình trong năm mới là SOOBIN sớm lập gia đình vì con đã 34 tuổi.
"Tôi hiểu con ưu tiên cho sự nghiệp, bao nhiêu tiền làm ra đều đổ vào dự án hay thiết bị làm nhạc. Tôi mong mỏi nhưng tôi không gây áp lực lên con", bố SOOBIN bày tỏ.
NSND Nguyễn Huỳnh Tú sinh năm 1960 tại Thanh Trì - Hà Nội. Sau khi tốt nghiệp Nhạc viện Hà Nội (nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam) năm 1982, ông ở lại trường giảng dạy 3 năm.
Sau đó, ông về Đoàn Ca múa nhạc Thăng Long (nay là Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long) và thành lập nhóm nhạc Mưa Rừng, thường xuyên đi nước ngoài biểu diễn về khí nhạc (nhạc thính phòng), hòa tấu, độc tấu…
Sau đó, nhóm nhạc tan rã vì người sinh sống ở nước ngoài, người thì thực hiện dự định riêng của mình. Hiện, NSND Nguyễn Huỳnh Tú làm đạo diễn âm nhạc cho các cuộc thi Sao Mai, Giọng hát hay Hà Nội. Đồng thời, ông làm nhạc cho các sân khấu, nhạc phim, lễ hội...
Ông được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân vào năm 2023.