TPHCM hối hả hoàn thiện Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026

Những ngày qua, không khí thi công trên phố đi bộ Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn, TPHCM) trở nên vô cùng nhộn nhịp. Hàng chục công nhân và kỹ sư đang chạy đua với thời gian để hoàn thiện các hạng mục, đảm bảo Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ kịp tiến độ phục vụ người dân và du khách trong dịp Tết Nguyên đán.

Đây là năm thứ 23 sự kiện văn hóa đặc sắc này được tổ chức, góp phần tạo nên nét văn hóa đặc trưng của thành phố mỗi dịp Tết đến, xuân về.

Với chủ đề "Xuân hội tụ - Vững bước vươn mình", Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026 đang bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng, hứa hẹn mang đến một không gian văn hóa Tết độc đáo, đồng thời đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của TPHCM trên hành trình trở thành siêu đô thị quốc tế.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, linh vật ngựa khổng lồ cao gần 7m, dài 9m đã được vận chuyển và lắp đặt tại Đường hoa Nguyễn Huệ vào rạng sáng 7/2.

Thiết kế linh vật lấy cảm hứng từ hình tượng ngựa của Thánh Gióng cưỡi về trời, mang ý nghĩa về sức mạnh và khát vọng vươn lên. Khi được đặt trên bệ cao 4m tại đường hoa, tổng thể mô hình sẽ đạt chiều cao ấn tượng.

Một nhóm công nhân đang khẩn trương lắp ráp đầu ngựa vào phần thân sau quá trình vận chuyển. Linh vật ngựa khổng lồ được chế tác từ chất liệu xốp, chia thành nhiều phần rời và sau đó được gắn hoàn thiện vào bộ khung bằng sắt thép. Với màu vàng chủ đạo, linh vật này có trọng lượng khoảng 2 tấn.

Công nhân cũng đang thi công lồng đèn kéo quân khổng lồ cao hơn 6m, đường kính 6,4m, được thiết kế theo không gian hai chiều với hệ thống đèn bố trí bên trong và các trục xoay chuyển động liên tục. Lồng đèn tái hiện không gian Tết truyền thống Việt Nam.

Cổng chào phía đường Tôn Đức Thắng đã dần thành hình, khung kết cấu được dựng lên vững chắc.

Năm 2026 đánh dấu cột mốc quan trọng khi TPHCM hợp nhất cùng Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Dương, hình thành siêu đô thị quốc tế Đông Nam Á. Linh vật Bính Ngọ bay lên trên lũy tre cách điệu như sóng lớn, biểu trưng cho tinh thần hội tụ, năng lượng vươn lên mạnh mẽ và khát vọng bứt phá trong giai đoạn mới.

Ngoài dàn linh vật chính, Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ còn có nhiều linh vật ngựa với tạo hình đẹp mắt, vui nhộn, góp phần làm phong phú thêm không gian đường hoa.

Hàng chục công nhân, kỹ sư tất bật làm việc, mọi thứ diễn ra khẩn trương, nhộn nhịp hơn bao giờ hết.

Khu vực điểm nhấn của Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ là đại cảnh "Nhất mã thong dong" cũng đã cơ bản hoàn thiện phần khung kết cấu. Linh vật lớn nhất Đường hoa được chế tác từ tre đan thân thiện môi trường, tạo không gian sinh thái đa tầng cho du khách trải nghiệm.

Đây là lần đầu tiên trong 23 năm tổ chức, Đường hoa Nguyễn Huệ được thiết kế với hai phiên bản trải nghiệm ngày - đêm trong cùng một không gian, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ ánh sáng, Mapping và AR, mang đến những bất ngờ thú vị cho du khách.

Nhiều nguyên vật liệu cũng liên tục được tập kết về đường hoa để phục vụ công tác thi công.

Đường hoa Tết 2026 vẫn giữ vững giá trị cốt lõi là lòng tự hào dân tộc qua các hình tượng lịch sử như ngựa sắt Thánh Gióng hay ngựa chiến Tây Sơn - những biểu tượng của sức mạnh và bản lĩnh Việt Nam, đồng thời thể hiện khát vọng vươn mình của TPHCM.

Mặc dù chưa hoàn thiện, thế nhưng nhiều người dân và du khách đã tò mò về hình tượng linh vật của đường hoa Nguyễn Huệ năm nay. Chị Nguyễn Thu Thảo chia sẻ: "Cứ đến dịp Tết, hình tượng linh vật của các tỉnh, thành lại là chủ đề bàn tán trên mạng xã hội. Tôi rất thích linh vật qua các năm ở đường hoa Nguyễn Huệ, nhất là năm con rồng. Hi vọng năm nay, linh vật ngựa ở đường hoa Nguyễn Huệ sẽ gây ấn tượng đặc biệt với người dân và du khách".

Đường hoa Nguyễn Huệ sẽ mở cửa phục vụ công chúng từ 19h ngày 15/2 đến 21h ngày 22/2 (tức từ 28 tháng Chạp đến mùng 6 Tết), mang đến một không gian vui chơi, giải trí và trải nghiệm văn hóa độc đáo cho người dân và du khách dịp Tết Nguyên đán.