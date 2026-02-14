TPHCM sẵn sàng cho Lễ hội Đường sách Tết quy mô lớn nhất từ trước đến nay

TPHCM đang gấp rút hoàn tất những công đoạn cuối cùng để khai mạc Lễ hội Đường sách Tết Bính Ngọ 2026, sự kiện văn hóa thường niên được mong chờ nhất, với quy mô lớn nhất từ trước đến nay.

Lễ hội năm nay sẽ diễn ra trên tổng diện tích hơn 13.600m2, trải rộng tại ba địa điểm chính: đường Lê Lợi (phường Sài Gòn), Công viên Thành phố mới (phường Bình Dương) và Nhà Truyền thống Cách mạng (phường Vũng Tàu). Đây là lần đầu tiên sự kiện được mở rộng quy mô và địa điểm, phản ánh sự phát triển của thành phố theo mô hình hành chính mới.

Với chủ đề "Xuân hội tụ - Vững bước vươn mình", lễ hội hứa hẹn mang đến một không gian văn hóa hiện đại nhưng vẫn đậm đà bản sắc truyền thống.

Ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM, nhấn mạnh: "Sau 15 năm, Lễ hội Đường sách Tết TPHCM không chỉ là hoạt động du xuân mà đã trở thành biểu tượng của nỗ lực xây dựng đô thị tri thức - nơi mỗi mùa xuân được khởi đầu bằng sách và khát vọng phát triển bằng tri thức".

Ban tổ chức cho biết, khoảng 80 hoạt động đa dạng sẽ được tổ chức, bao gồm trình diễn ánh sáng, lì xì sách, ATM sách nghĩa tình, tặng sách cho người dân. Nhiều ưu đãi đặc biệt cũng sẽ dành cho bạn đọc, cùng với công tác đảm bảo an toàn, vệ sinh và sức khỏe được chuẩn bị kỹ lưỡng.

Điểm nhấn của sự kiện là Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh với chủ đề "Rừng tre kể chuyện", sử dụng hình ảnh tre Việt Nam làm yếu tố xuyên suốt, kết hợp trưng bày tư liệu lịch sử, sách và công nghệ trình chiếu hiện đại.

Những ngày qua, các đơn vị thi công đã làm việc không ngừng nghỉ để lắp đặt và chỉnh trang từng gian hàng, đảm bảo mọi thứ sẵn sàng trước giờ khai mạc.

Hệ thống khung sắt, đèn chiếu sáng được kiểm tra kỹ lưỡng để đảm bảo an toàn và phục vụ tốt nhất cho người dân và du khách.

Linh vật "Bính Ngọ vươn mình" tại Đường sách, được thiết kế bằng công nghệ 3D, tạo hình ngựa phi nước đại mạnh mẽ, lấy cảm hứng từ hình tượng Thánh Gióng, biểu trưng cho ý chí kiên cường và tinh thần hành động.

Ngoài ra, lễ hội năm nay còn mang đến Không gian Sách và Hội nhập, khu sách đề cử Giải thưởng Sách Quốc gia 2025, cùng các ứng dụng AI, AR nhằm làm mới trải nghiệm đọc sách cho người dân và du khách.

Tại sân khấu trung tâm, 8 buổi giao lưu với các tác giả, nhà nghiên cứu nổi tiếng như Xuân Phượng, Ngọc Trần, Trần Đại Thắng sẽ diễn ra, mang đến những cuộc trò chuyện sâu sắc về văn hóa đọc.

Lễ hội cũng quy tụ gần 70 tựa sách giấy, sách điện tử và sách nói thuộc Tủ sách Di sản Hồ Chí Minh. Khu vực sách quý với chủ đề "Dó Vương Hương Chữ" sẽ trưng bày nhiều ấn bản in thủ công trên giấy dó trước năm 1945, trong đó có "Tập văn họa kỷ niệm Nguyễn Du" (1942) với 11 phụ bản tranh khắc gỗ của các họa sĩ Đông Dương. Kỹ thuật đóng sách thủ công và hoạt động tham gia Hội Nghệ thuật Sách quốc tế CODEX cũng sẽ được giới thiệu.

Lễ hội Đường sách Tết TPHCM sẽ chính thức khai mạc vào lúc 17h ngày 15/2 (28 Tết) tại đường Lê Lợi và kéo dài đến hết mùng 6 Tết, hứa hẹn mang đến một không gian văn hóa đọc đầy ý nghĩa cho người dân và du khách trong dịp Tết Nguyên đán.