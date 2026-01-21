Thay "áo mới" cho chợ Bến Thành và nhiều công trình ở TPHCM để đón Tết

Những ngày cuối năm, TPHCM đang hối hả khoác lên mình diện mạo mới, rực rỡ và khang trang hơn để chào đón Tết Bính Ngọ. Hàng loạt công trình biểu tượng và tuyến đường trung tâm đang được gấp rút chỉnh trang, hứa hẹn mang đến một không khí lễ hội tươi mới cho người dân và du khách.

Chợ Bến Thành, công trình biểu tượng quen thuộc của TPHCM, đang trở nên khang trang hơn bao giờ hết. Công trình được sơn sửa tổng thể, khoác lên mình sắc đỏ tươi mới, rộn ràng đón Tết Bính Ngọ.

Theo phương án chỉnh trang được Sở Xây dựng thống nhất, chợ Bến Thành được sơn mới toàn bộ tường ngoài, nhưng vẫn giữ nguyên các đường nét kiến trúc, họa tiết đặc trưng.

Khoảng 100 công nhân cùng nhiều tổ kỹ thuật đang được huy động để triển khai đồng loạt các hạng mục. Đến thời điểm hiện tại, hơn 50% mái che của chợ đã được sơn mới, nhiều hạng mục khác đang được thi công khẩn trương.

Khu vực trước cổng chợ Bến Thành luôn nhộn nhịp với các công nhân làm việc liên tục. Các công nhân đang tiến hành sơn lại các ô vòm, mảng tường bên ngoài chợ, đồng thời vệ sinh và làm sạch hệ thống thoát nước xung quanh.

Phần bó vỉa hè trước chợ được sơn mới với gam vàng nổi bật, góp phần làm tổng thể công trình trở nên khang trang hơn. Song song đó, vạch kẻ đường, lối đi bộ và không gian xung quanh chợ Bến Thành cũng được sơn sửa và làm mới với màu sắc rõ ràng, dễ nhận biết.

Để hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm mỹ quan đô thị và mang lại diện mạo tươi mới cho khu vực trung tâm trong dịp Tết, các công nhân làm việc hai ca cả ngày lẫn đêm.

Cùng thời điểm, dọc tuyến đường Hàm Nghi, nhiều xe nâng, cần cẩu và vật tư chuyên dụng được bố trí trước các tòa nhà cũ để tiến hành sơn sửa, làm mới mặt tiền, tạo diện mạo đồng bộ cho trục đường trung tâm.

Trong khuôn khổ dự án chỉnh trang đô thị, vòng xoay Hồ Con Rùa cũng sẽ được làm mới. Tháp trung tâm dự kiến được sơn lại với tông màu sáng hơn, vỉa hè được vệ sinh và trồng dặm thêm cây xanh.

Trước đó, UBND TP.HCM đã chấp thuận cải tạo 7 khu vực trọng điểm, bao gồm quảng trường trước chợ Bến Thành, Hồ Con Rùa, Ngã 6 Phù Đổng cùng các tuyến đường Nguyễn Huệ, Đồng Khởi, Hàm Nghi và Hai Bà Trưng. Dự án dự kiến hoàn tất trước ngày 10/2 (tức 23 tháng Chạp), kịp thời mang đến một diện mạo mới mẻ và tràn đầy sức sống cho thành phố trong dịp Tết cổ truyền.