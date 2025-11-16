Lê Quang Liêm tan vỡ giấc mơ vào tứ kết World Cup cờ vua 2025

Ở cả hai trận đấu tại vòng 5, Quang Liêm đều hòa Donchenko ở nội dung cờ tiêu chuẩn. Hai kỳ thủ bước vào thi đấu tie-break cờ nhanh, cờ chớp diễn ra vào tối 16/11 nhằm chọn người đi tiếp vào vòng tứ kết.

Ở ván đầu tiên nội dung cờ nhanh có thời gian 15 phút cộng 10 giây cho mỗi nước đi, Lê Quang Liêm cầm quân trắng (đi trước) nhưng mắc sai sót và bị kỳ thủ người Đức Alexander Donchenko khai thác thành công. Sau 39 nước đi, Quang Liêm chấp nhận thua cuộc và buộc phải thắng khi tái đấu ở lượt về.

Quang Liêm dừng bước ở vòng 5 World Cup cờ vua 2025 trước Alexander Donchenko (Ảnh: FIDE).

Áp lực phải thắng khi cầm quân đen (đi sau) ở lượt về cờ nhanh, Lê Quang Liêm đã thi đấu rất xuất sắc. Những nước đi "lạ" của Quang Liêm khiến Alexander Donchenko nao núng. Ưu thế được kỳ thủ số một Việt Nam tạo ra rõ ràng ở tàn cuộc khiến kỳ thủ người Đức phải chấp nhận thất bại sau 38 nước đi.

Bất phân thắng bại ở hai ván cờ nhanh đầu tiên, Lê Quang Liêm và Alexander Donchenko bước vào loạt cờ nhanh tiếp theo có thời gian thi đấu được rút ngắn còn 10 phút cộng 10 giây cho mỗi nước đi.

Khi được cầm quân trắng, Quang Liêm chơi chặt chẽ, tạo thế trận cân bằng hơn nhưng anh mắc sai lầm ở tàn cuộc nên đối thủ dồn ép, giành chiến thắng sau 88 nước. Tuy nhiên khi cầm quân đen, sau 47 nước, Quang Liêm khiến Alexander Donchenko phải chịu thua, đưa trận đấu về thế cân bằng.

Bất phân thắng bại sau 4 ván cờ nhanh, Lê Quang Liêm và Alexander Donchenko bước vào loạt đấu cờ chớp cân não với 5 phút cộng 3 giây cho mỗi nước đi. Ở ván 1, Lê Quang Liêm cầm quân trắng thủ hòa với đối thủ sau 31 nước. Tuy nhiên ở ván 2, Lê Quang Liêm cầm quân đen để Alexander Donchenko đánh bại sau 48 nước.

Đánh bại Lê Quang Liêm với điểm số chung cuộc 4,5-3,5, Alexander Donchenko giành quyền vào tứ kết World Cup cờ vua 2025. Lê Quang Liêm dừng chân ở vòng 5, rời giải với phần thưởng 25.000 USD (khoảng 650 triệu đồng).

Dù không thể giành quyền vào tứ kết, giải đấu tại Ấn Độ năm nay giúp Quang Liêm làm nên lịch sử. Trước đây, thành tích cao nhất của Lê Quang Liêm tại World Cup là lọt vào vòng 4 các năm 2013 và 2019.