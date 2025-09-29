Tiếp tục cho học sinh nghỉ học ứng phó với mưa lũ sau bão Bualoi

Chiều 29/9, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa cho biết, đã có văn bản gửi chủ tịch UBND các xã, phường trên địa bàn tỉnh; thủ trưởng các đơn vị trực thuộc về công tác tiếp tục tập trung triển khai ứng phó, khắc phục hậu quả bão Bualoi và mưa lũ sau bão.

Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa yêu cầu các cơ sở giáo dục thông báo cho toàn thể học sinh Mầm non, Phổ thông và Giáo dục nghề nghiệp tiếp tục nghỉ học trong ngày 30/9 (thứ 3) để đảm bảo an toàn.

Trường học tại Thanh Hóa bị thiệt hại do mưa bão (Ảnh: T. Tuấn).

Từ thứ 4, ngày 1/10, các cơ sở giáo dục chủ động theo dõi diễn biến của mưa lũ, hoàn lưu sau bão, báo cáo UBND xã, phường và Sở Giáo dục và Đào tạo cho học sinh nghỉ học (nếu xét thấy cần thiết).

Các cơ sở giáo dục có học sinh nội trú, bán trú phải quản lý chặt chẽ. Việc di chuyển của học sinh phải có sự phối hợp giữa nhà trường và gia đình theo kế hoạch, chỉ đạo của chính quyền địa phương, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Đồng thời, cơ sở giáo dục chuẩn bị đầy đủ nước uống, lương thực, thực phẩm để bảo đảm nhu cầu sinh hoạt cho học sinh ở lại trường trong thời gian mưa bão; sẵn sàng tiếp nhận và hỗ trợ nhân dân vào tránh trú mưa lũ, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét trong các trường học khi bảo đảm an toàn.

Các cơ sở giáo dục khẩn trương khắc phục thiệt hại, dọn dẹp, khử trùng, vệ sinh, trường/lớp ngay sau mưa bão, đảm bảo an toàn, sạch sẽ, phòng tránh dịch bệnh; chuẩn bị các điều kiện dạy và học bình thường ngay sau khi mưa bão tan.

Trước đó, ngày 27/9, Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa đã có văn bản yêu cầu các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh cho học sinh từ cấp mầm non đến trung học phổ thông nghỉ học ngày 29/9 để bảo đảm an toàn khi bão Bualoi đổ bộ.