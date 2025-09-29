16 người chết và mất tích ở 4 tỉnh miền Trung do bão Bualoi

Theo báo cáo nhanh từ Văn phòng Chỉ huy Phòng, chống thiên tai thuộc Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa, đến 16h30 ngày 29/9, do ảnh hưởng của bão số 10, trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 2 người tử vong và 2 người bị thương.

Bão Bualoi (bão số 10) làm 10 nhà bị phá hủy hoàn toàn, 592 nhà bị hư hỏng, tốc mái hoặc sập mái, 838 nhà bị ngập nước.

Lốc xoáy gây sập nhà dân ở xã Hoằng Phú, tỉnh Thanh Hóa (Ảnh: Thanh Tùng).

Toàn tỉnh Thanh Hóa có 1.567ha lúa bị ngập, đổ gãy; 806ha hoa màu, rau màu bị ngập; 74,5ha cây trồng hàng năm bị ngập, đổ gãy; 1.839 cây bóng mát và cây xanh đô thị bị gãy đổ.

Mưa bão cũng khiến 14 điểm trường bị ngập, 2 trạm y tế bị hư hỏng. Các tuyến đường huyết mạch trên địa bàn cũng ghi nhận tình trạng ngập, ách tắc cục bộ.

Trong thời gian bão đổ bộ, tuyến đê hữu sông Thị Long (phường Ngọc Sơn), bị vỡ khoảng 20m. Tình trạng sạt lở cũng được ghi nhận tại đê hữu sông Mã, phường Quảng Phú.

Sóng lớn trong bão cũng đã đánh chìm 2 thuyền đánh cá của ngư dân.

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An, đến chiều 29/9, trên địa bàn ghi nhận một trường hợp tử vong do bão Bualoi .

Nạn nhân là bé gái 10 tuổi, trú tại xã Quang Đồng, tỉnh Nghệ An. Khoảng 8h ngày 29/9, bé gái ra đồng chơi, không may sa chân xuống mương nước sâu. Thi thể nạn nhân đã được tìm thấy trưa cùng ngày.

Hơn 20.000 căn nhà tại Nghệ An bị hư hỏng do bão số 10 (ẢNh: Hoàng Lam).

Bão Bualoi với mưa lớn, gió giật dữ dội trong thời gian dài đã khiến 10 nhà dân bị sập hoàn toàn, 18 nhà bị sạt lở, hư hỏng nặng, 724 nhà bị hư hỏng, hơn 19.200 nhà bị tốc mái. Mưa lớn kéo dài cũng đã khiến hơn 2.200 nhà bị ngập dưới 1m.

Bão Bualoi cũng đã làm 43 công trình trường học, 18 cơ sở y tế trên địa bàn Nghệ An bị hư hỏng.

Ngành trồng trọt, chăn nuôi toàn tỉnh bị thiệt hại nặng nề do mưa bão gây ra.

Thống kê của ngành điện lực cho thấy, trên địa bàn Nghệ An có 1.150 cột điện hạ thế và 5 cột điện trung thế bị đổ, gãy. Đến tối 29/9, nhiều địa phương vẫn chưa có điện trở lại.

Còn tại tỉnh Hà Tĩnh, cơ quan chức năng ghi nhận một trường hợp tử vong, 9 người bị thương do bão Bualoi.

Toàn tỉnh có 42.963 nhà tốc mái, hư hỏng; gần 1.000ha hoa màu đổ ngã, 158ha nuôi trồng thủy sản bị ảnh hưởng, riêng xã Kỳ Hoa có 20 tấn cá lồng của một hộ gia đình chết; hệ thống đê điều hư hỏng, sạt lở nghiêm trọng.

Nhà hàng tại xã Thiên Cầm, tỉnh Hà Tĩnh, đổ sập do bão (Ảnh: Dương Nguyên).

Tỉnh Hà Tĩnh ghi nhận 1.151 cột điện gãy đổ, gây mất điện diện rộng. Ngành giáo dục có 167 điểm trường hư hại; 12 cơ sở y tế bị tàn phá.

Tại tỉnh này, giao thông nhiều nơi ách tắc do ngập sâu, sạt lở taluy, cây xanh gãy đổ, đặc biệt trên quốc lộ 8 và quốc lộ 15.

Tại Khu Kinh tế Vũng Áng, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 2 bị tốc 50.000m2 tôn; cảng Việt - Lào sập 4 băng tải, tốc mái 4 kho chứa hàng khoảng 12.000m2. Lực lượng chức năng đang hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại.

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị, bão số 10 đã làm 12 người mất tích. Trong đó, 9 ngư dân trên 2 tàu cá đứt neo, chìm trong bão tại khu vực cửa Gianh, 2 thuyền viên tàu cá chìm trên biển Cửa Việt và một học sinh ở xã Kim Phú bị nước cuốn trôi.

Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị tiếp cận tàu cá lật úp, dạt vào bờ biển (Ảnh: Tiến Thành).

Mưa bão cũng làm 9 người tại Quảng Trị bị thương, 3.284 nhà bị hư hỏng, tốc mái, hàng trăm ha lúa, hoa màu của người dân bị ngập úng, một số tuyến đê kè, đường giao thông trên địa bàn tỉnh này bị sạt lở và nhiều cột điện dọc theo quốc lộ 1A, đoạn qua xã Phú Trạch gãy đổ.

Các cơ quan, đơn vị và người dân tại Quảng Trị đang khẩn trương khắc phục hậu quả do bão gây ra.

Đến nay, cơ quan chức năng tại Quảng Trị đã phát hiện một trong 2 tàu cá đứt neo, trôi dạt ra biển. Con tàu bị sóng đánh dạt vào bờ biển xã Bắc Trạch (Quảng Trị) trong tình trạng lật úp, tuy nhiên 9 ngư dân mất tích vẫn chưa được tìm thấy.

Bên cạnh đó 2 ngư dân chìm tàu khi vào tránh trú bão tại khu vực Cảng Cửa Việt cũng chưa rõ tung tích.