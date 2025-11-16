Nhiều người nhập viện vì mặt sưng húp, sạm đen sau peel da theo mạng xã hội

Nhiều rủi ro vì làm đẹp theo quảng cáo

Chia sẻ bên lề Hội nghị Da liễu toàn quốc năm 2025 và Hội nghị nghiên cứu Da liễu lần III, tại Hội An, thành phố Đà Nẵng từ ngày 13-15/11, các chuyên gia da liễu khuyến cáo xu hướng làm đẹp không kiểm chứng của nhiều người rất gây hại cho làn da.

PGS.TS Lê Hữu Doanh, Giám đốc Bệnh viện Da liễu Trung ương cho biết, những lời quảng cáo như "xóa nám tận gốc", điều trị dứt điểm nám...luôn hấp dẫn nhiều chị em phụ nữ.

Giám đốc Bệnh viện Da liễu Trung ương cho biết, nhiều bệnh nhân gặp tai biến vì tin những lời quảng cáo mật ngọt trên mạng xã hội (Ảnh: Tú Anh).

Không ít người tin vào những lời quảng cáo mật ngọt này, rồi gặp họa vì làm đẹp, nhập viện trong tình trạng tổn thương da nghiêm trọng như nổi bọng nước, bỏng rát, tăng sắc tố da, đỏ dị ứng kéo dài, thậm chí còn để lại sẹo vĩnh viễn.

TS.BS Vũ Thái Hà, Trưởng khoa Ứng dụng và nghiên cứu tế bào gốc, Bệnh viện Da liễu Trung ương chia sẻ về trường hợp cô gái trẻ 20 tuổi bị bỏng da do bôi sản phẩm peel (có tính lột tẩy), nhập viện với gương mặt bỏng rát, nổi bọng nước.

Vì muốn làn da trắng, cô đã mua sản phẩm về bôi tại nhà. Khi bôi được vài phút cô gái thấy da bỏng rát, châm chích nóng ran rồi nhanh chóng phù nề và rộp mụn nước. Dù cô đã rửa mặt sạch nhưng tổn thương da rất trầm trọng. Nữ bệnh nhân đã phải điều trị cả năm trời để làn da dần hồi phục.

TS.BS Phạm Thị Minh Phương - Phó Giám đốc Bệnh viện Da liễu Trung ương cho biết, sự bùng nổ các clip làm đẹp trên TikTok, Facebook đang tạo ra một làn sóng làm đẹp cấp tốc, thu hút hàng triệu lượt xem mỗi ngày, nhưng kéo theo đó là hàng loạt ca biến chứng phải nhập viện.

TS.BS Phạm Thị Minh Phương cảnh báo nguy cơ làm đẹp theo các TikToker, theo mạng xã hội (Ảnh: Tú Anh).

"Thời gian gần đây, các bác sĩ gặp nhiều ca biến chứng sau khi tự lăn kim tại nhà hoặc làm tại cơ sở không đảm bảo chất lượng, peel da bằng hóa chất mua online, tẩy trắng da, tiêm filler theo video hướng dẫn của các TikToker, khiến mặt bị sưng húp, sạm đen.

Các clip này hoàn toàn không có kiểm chứng khoa học nhưng lan truyền rất nhanh. Nhiều người tin rằng làm theo mẹo trên mạng vừa rẻ vừa hiệu quả, đến khi da tổn thương nặng mới vào viện thì thường là quá muộn, điều trị kéo dài và tốn kém”, TS Phương nhấn mạnh.

Làm đẹp cần an toàn

PGS Doanh cho biết, ví dụ như bệnh nám, đây không phải là căn bệnh có thể điều trị trong một vài ngày. Nám là bệnh lý cần được quản lý kéo dài, không thể tẩy trắng, lột da bằng peel để bay hết nám trong thời gian ngắn, vì rất nguy hại cho làn da.

Bệnh nám cần điều trị theo giai đoạn để bệnh ổn định, tiếp đó phải duy trì, kiểm soát bằng chăm sóc da, bảo vệ trước ánh nắng...bởi những tổn thương sắc tố vẫn luôn nguy cơ vẫn bị lại.

Peel da là một phương pháp điều trị các bệnh da hoặc giúp trẻ hóa da nhờ tác động của các chất peel (phần lớn là các acid hoặc các enzyme) vào các lớp của da, nhất là thượng bì và một phần trung bì giúp tái tạo lại cấu trúc các lớp này nhằm cải thiện tình trạng bệnh lý (sắc tố, trứng cá, sẹo…) hay trẻ hóa da.

Khi quá trình tác động như vậy sẽ gây ra các tổn thương các lớp của thượng bì, trung bì và cần có thời gian để các lớp này tái tạo và phục hồi hoàn toàn. Do vậy, tùy vào nhu cầu và đặc điểm của chất peel, bác sĩ da liễu sẽ đưa lộ trình về thời gian khác nhau, thời gian cách quãng giữa các lần.

Việc lạm dụng, nôn nóng peel da có thể gây nên tình trạng da dễ bị kích ứng, nhạy cảm, tăng sắc tố và có thể hình thành sẹo nếu không kiểm soát được độ sâu khi peel.

Vì thế, PGS Doanh khuyến cáo, làm đẹp là nhu cầu chính đáng nhưng phải đảm bảo an toàn. Để làm đẹp, người dân cần khám tại cơ sở chuyên khoa, được tư vấn đầy đủ lợi - hại và các nguy cơ có thể xảy ra. Quyết định thực hiện thủ thuật cần được cân nhắc tại những cơ sở uy tín, đặc biệt là các đơn vị đầu ngành.

Bác sĩ khuyến cáo người dân tuyệt đối không tự làm bất kỳ thủ thuật xâm lấn nào tại nhà, không tự mua thuốc theo hướng dẫn online. Khi da có biểu hiện kích ứng, đỏ, ngứa hoặc nhiễm trùng, người dân cần đi khám sớm tại cơ sở y tế uy tín.