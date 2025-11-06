Phà Bình Quới vượt sông Sài Gòn hoạt động trở lại

Chủ tịch UBND TPHCM vừa quyết định gia hạn hoạt động bến khách ngang sông Bình Quới (phà Bình Quới) của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Vận tải Bến đò Bình Quới. Thời hạn hoạt động là 12 tháng.

Việc này nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân và góp phần kéo giảm ùn tắc giao thông tại khu vực.

Về lâu dài, Chủ tịch UBND TPHCM giao UBND phường Bình Quới và UBND phường Thủ Đức phối hợp với các sở, ngành rà soát thủ tục về quy hoạch, đất đai, xây dựng. Địa phương cần hướng dẫn doanh nghiệp vận hành phà thực hiện theo quy định.

Phà Bình Quới tại khu vực bán đảo Thanh Đa (Ảnh: Bảo Quyên).

Hơn một năm qua, khu vực bến phà vắng lặng, chỉ còn lác đác người dân tận dụng để câu cá. Việc phà ngừng hoạt động đã khiến người dân khu vực Thanh Đa phải di chuyển vòng qua cặp cầu Bình Triệu hoặc các tuyến đường khác, làm tăng đáng kể quãng đường và thời gian di chuyển.

Phà Bình Quới vượt sông Sài Gòn là tuyến giao thông nối bán đảo Thanh Đa (quận Bình Thạnh cũ) với đường Kha Vạn Cân (TP Thủ Đức cũ).

Quyết định đưa bến phà Bình Quới hoạt động trở lại trong bối cảnh ùn tắc giao thông tại cửa ngõ phía Đông TPHCM ngày càng nghiêm trọng, đặc biệt là khu vực cầu Bình Triệu 1.

Phà Bình Quới từng là một trong những hướng di chuyển quan trọng, giúp giảm áp lực cho cầu Bình Triệu, quốc lộ 13, đường Đinh Bộ Lĩnh và Xô Viết Nghệ Tĩnh. Tuy nhiên, từ cuối tháng 6/2024, phà phải tạm ngừng hoạt động do vướng mắc về thủ tục thuê đất, thuê mặt nước và giấy phép bến.