Vật thể liệng từ chung cư ở Hà Nội xuống, kính ô tô của cư dân nứt toác

Anh Vũ Thiện (sống ở tòa nhà CT12, Khu đô thị Văn Phú, Hà Nội), cho biết khoảng 6h ngày 28/1, anh đang ngủ thì bất ngờ nhận được thông báo của bảo vệ trực ca đêm.

Trước đó vài phút, một chai nhựa có chứa nước bỗng nhiên rơi từ trên cao xuống, trúng ô tô của anh đang đỗ ở mặt sau của chung cư.

Anh Thiện lập tức chạy xuống sân, phát hiện một chai nước bằng nhựa nằm cách ô tô vài mét, nước vương vãi ra xung quanh. Kính lái trên ô tô của tôi bị rạn vỡ.

"Bảo vệ nghe thấy tiếng độp rất lớn, vội vàng chạy ra thì phát hiện sự việc. Tôi phải thay kính lái với chi phí khoảng vài triệu đồng", anh nói.

Kính lái ô tô của anh Thiện bị rạn vỡ sau cú va chạm mạnh từ chai nhựa rơi xuống (Ảnh: Trần Thành Công).

Theo anh Thiện, quan sát qua video trích xuất từ camera quanh chung cư, chiếc chai nhựa rơi xuống với lực rất mạnh.

Thời điểm xảy ra sự việc, một cư dân đang đi bộ hướng về phía sảnh chung cư, cách vị trí chiếc chai nhựa rơi xuống hơn 1m. May mắn người này di chuyển chậm, nếu đi nhanh hơn, vật thể có nguy cơ văng trúng.

"Chẳng may chiếc chai rơi trúng đầu người đi bộ thì hậu quả sẽ khôn lường", anh nói thêm.

Vật thể rơi từ chung cư xuống, kính ô tô cư dân rạn vỡ (Video: Trần Thành Công, Biên dựng: Cẩm Tiên).

Chuyển về toà nhà CT12 từ 7 năm trước, anh Thiện chọn mua căn hộ có diện tích 61m2 ở đây vì giá cả hợp lý với túi tiền. Những năm đầu, anh không thấy có tình trạng vật thể rơi từ trên cao xuống.

Cách đây 3 năm, người đàn ông này từng phải thay kính lái của một ô tô khác do mình sở hữu. Nguyên nhân do một chai nước rơi từ tầng cao xuống khiến kính bị vỡ.

Anh Thiện bên chiếc xe bị hư hỏng phần kính lái (Ảnh: Trần Thành Công).

"Tôi rất bực mình khi 2 lần bị vật thể từ trên cao rơi xuống trúng kính lái ô tô. Ngoài thiệt hại kinh tế, kính lái vỡ còn ảnh hưởng đến lịch trình dạy lái xe cho học viên", anh bày tỏ.

Được biết, đây không phải là lần đầu tiên ở chung cư này xảy ra tình trạng vật thể rơi từ trên cao xuống. Theo anh Thiện, cư dân từng phản ánh có vật thể rơi xuống nhưng không tìm ra được người ném.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, vị đại diện Ban quản lý chung cư CT12, cho biết có nắm được thông tin về sự việc chai nước rơi từ trên cao xuống trúng ô tô của anh Thiện xảy ra vào sáng sớm ngày 28/1.

"Việc ném đồ từ trên cao xuống thuộc về ý thức của cư dân. Thời gian qua, Ban quản lý thường xuyên tuyên truyền để nâng cao ý thức của người dân, không tái diễn tình trạng ném đồ xuống dưới", vị đại diện nói.

Chai nhựa bị vỡ sau khi rơi xuống trúng ô tô của anh Thiện rồi văng ra vài mét (Ảnh: Trần Thành Công).

Theo vị đại diện của Ban quản lý chung cư CT12, trước đây từng xảy ra trường hợp người dân ném rác từ căn hộ xuống bên dưới. Từ manh mối là địa chỉ in trên hộp đựng hàng giao đến trong túi rác, Ban quản lý xác định được căn hộ gây ra sự việc.

"Nếu như người dân đứng trong nhà ném xuống, nếu có lắp camera cũng khó xác minh được ai gây ra", người này nói.

Qua sự việc xảy ra với ô tô của anh Vũ Thiện, vị đại diện Ban quản lý, cho rằng cần chú trọng công tác tuyên truyền hơn nữa. Trong trường hợp xác định được trẻ bị tăng động hay tự kỷ hoặc người lớn ném đồ, Ban quản lý sẽ mời cơ quan chức năng vào làm việc.

Vấn nạn ném đồ kể cả dao, thớt, ổ khoá... từ chung cư xuống dưới từng nhiều lần xảy ra ở Hà Nội, thậm chí có trường hợp để lại hậu quả nghiêm trọng.

Hồi năm 2024, con gái anh Tr. (sống ở Hà Nội) đang chơi cùng nhiều em nhỏ khác dưới sân chung cư, bỗng bị một vật cứng rơi từ tầng cao trúng đầu.

Anh Tr. vội vàng dùng áo trùm đầu, lau máu và đưa con gái đi cấp cứu trong tình trạng hoảng loạn.

Sau 2 ngày, con gái có biểu hiện hốt hoảng, buồn nôn, đau đầu, vợ chồng anh đưa con chụp CT sọ não, kết quả cho thấy, hộp sọ bị lún 7mm.

Anh Tr. cho rằng, chia sẻ video sự việc lên mạng xã hội không phải để cá nhân hay tập thể phải bồi thường. Gia đình muốn lên án ý thức của một số người dân ở chung cư.

Hồi tháng 10/2025, chị L.A. di chuyển theo đường nối giữa toà nhà S3 và S4 trong chung cư Seasons Avenue (Khu đô thị Mỗ Lao, Hà Nội), bất ngờ một vật thể rơi từ trên cao xuống.

"Vật thể rơi xuống vỡ toang trước mặt, cách vị trí tôi đứng khoảng 1m. Thời điểm đó, ngoài tôi còn có 2 người lớn và 2 trẻ em khác đứng gần đó", chị L.A.

Sau phút hoảng hốt, chị L.A. nhìn thấy nhiều mảnh sứ rơi vương vãi. Người phụ nữ này nhận định, đó có thể là bát hoặc cốc bằng sứ khá nặng rơi xuống.