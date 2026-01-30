Mỹ điều thêm tàu chiến đến Trung Đông, Lầu Năm Góc sẵn sàng nhận lệnh

Tàu khu trục USS Delbert D. Black của Hải quân Mỹ (Ảnh: US Navy).

CBS dẫn lời một quan chức Mỹ giấu tên ngày 29/1 cho biết, tàu khu trục USS Delbert D. Black của Hải quân Mỹ đã đi vào Trung Đông trong vòng 48 giờ qua. Điều này nâng tổng số tàu khu trục ở khu vực lên 6 chiếc, cùng với một tàu sân bay và 3 tàu tác chiến ven bờ khác.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố một “hạm đội khổng lồ” đang hướng về phía Iran. Ông hối thúc Tehran ngồi vào bàn đàm phán và đạt được một thỏa thuận “công bằng, thỏa đáng”, bao gồm việc xóa bỏ hoàn toàn vũ khí hạt nhân.

Nhà lãnh đạo Mỹ nhắc lại, hồi tháng 6 năm ngoái, Mỹ đã tiến hành các cuộc tấn công vào những cơ sở hạt nhân Iran. Ông Trump cảnh báo đòn tấn công tiếp theo sẽ “tồi tệ hơn nhiều”, đồng thời kêu gọi Iran tránh kịch bản đó xảy ra bằng cách nhanh chóng đàm phán trước khi hết thời gian.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio hôm 28/1 cho biết, Washington không loại trừ khả năng tiến hành một cuộc tấn công phủ đầu nhằm vào Iran. Ông Rubio xác nhận Mỹ có ý định tiếp tục gia tăng hiện diện quân sự tại Trung Đông trong bối cảnh căng thẳng hiện nay.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth hôm qua nói rằng quân đội Mỹ sẽ sẵn sàng thực hiện bất cứ quyết định nào của Tổng thống Mỹ Donald Trump liên quan đến Iran nhằm bảo đảm Tehran không theo đuổi năng lực vũ khí hạt nhân.

“Họ không nên theo đuổi năng lực hạt nhân. Chúng tôi sẽ sẵn sàng thực hiện bất cứ điều gì mà Tổng thống yêu cầu”, Bộ trưởng Hegseth nói.

Các quan chức Mỹ cho biết ông Trump đang xem xét các lựa chọn đối với Iran nhưng chưa quyết định có tấn công hay không.

Căng thẳng Mỹ - Iran leo thang mạnh gần đây. Tổng thống Trump cảnh báo, Mỹ sẽ hành động nếu Tehran nối lại chương trình hạt nhân sau các cuộc không kích hồi tháng 6 do Israel và Mỹ tiến hành nhằm vào các cơ sở hạt nhân chủ chốt của Iran.

Iran tuyên bố sẽ đáp trả “ngay lập tức và chưa từng có” đối với bất kỳ cuộc tấn công nào. Tehran cũng nhấn mạnh sẵn sàng đàm phán với Washington nhưng không phải dưới sức ép quân sự.

Iran cũng dọa tập kích các căn cứ quân sự Mỹ ở khu vực, đóng cửa eo biển Hormuz nếu bị tấn công.

“Hiện giờ, không chỉ một căn cứ đơn lẻ mà toàn bộ cơ sở hạ tầng của Mỹ và các lực lượng ủy nhiệm trong khu vực đều nằm trong tầm bắn của chúng tôi. Các lực lượng vũ trang đã sẵn sàng chiến đấu, và bất kỳ hành động gây hấn nào của đối phương sẽ dẫn tới một đòn đáp trả mang tính nghiền nát trên bộ, trên biển và tại mọi căn cứ Mỹ trong khu vực”, Đại diện của Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei tại Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC), Abdollah Haji Sadeghi, tuyên bố.

Truyền thông Iran ngày 29/1 đưa tin, Iran sẽ tiến hành các cuộc tập trận bắn đạn thật vào tuần tới tại eo biển Hormuz. Các cuộc tập trận này sẽ do lực lượng hải quân IRGC thực hiện.