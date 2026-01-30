Iran cảnh báo tấn công toàn bộ căn cứ quân sự Mỹ ở Trung Đông

E-2D Hawkeye, máy bay trinh sát và cảnh báo sớm, trên tàu sân bay USS Abraham Lincoln của Hải quân Mỹ tại Thái Bình Dương (Ảnh: Reuters).

Người phát ngôn của Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei tại Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC), Abdollah Haji Sadeghi, ngày 29/1 tuyên bố bất kỳ hành động gây hấn nào chống lại Iran sẽ khiến tất cả các căn cứ quân sự của Mỹ và các đồng minh của Washington ở Trung Đông có nguy cơ bị lực lượng vũ trang Iran tấn công.

"Ngày nay, không chỉ một căn cứ mà toàn bộ cơ sở hạ tầng của Mỹ và các lực lượng ủy nhiệm của họ trong khu vực đều nằm trong tầm tấn công của chúng tôi”, ông Sadeghi cảnh báo.

“Lực lượng vũ trang đã sẵn sàng chiến đấu, và bất kỳ hành động gây hấn nào của đối thủ đều sẽ dẫn đến đòn đáp trả mạnh mẽ trên bộ, trên biển và tại tất cả các căn cứ của Mỹ trong khu vực", quan chức Iran nói thêm.

Trước đó, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Ghalibaf ngày 2/1 cảnh báo Tehran sẽ coi lực lượng Mỹ ở Trung Đông là mục tiêu hợp pháp, nếu Washington can thiệp vào cách Iran giải quyết các cuộc biểu tình quy mô lớn đang diễn ra.

“Tổng thống Mỹ nên biết rằng tất cả các trung tâm và lực lượng của Mỹ trên toàn khu vực sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng tôi để đáp trả bất kỳ hành động phiêu lưu tiềm tàng nào”, ông Ghalibaf nhấn mạnh.

Các cuộc biểu tình quy mô lớn bắt đầu ở Iran vào cuối tháng 12 khi các thương nhân ở Tehran đình công sau khi đồng nội tệ của nước này giảm xuống mức thấp kỷ lục. Các cuộc biểu tình nhanh chóng lan rộng sang các thành phố khác, ngày càng mang tính chính trị và bạo lực.

Tổng thống Trump gần đây liên tiếp cảnh báo hành động quân sự với Iran, đồng thời kêu gọi Iran ngồi vào bàn đàm phán về hạt nhân. Ông chủ Nhà Trắng tuyên bố Mỹ sẽ hành động trước làn sóng biểu tình ở Iran.

Năm ngoái, Mỹ và Israel đã hiệp đồng tập kích các địa điểm được cho là cơ sở làm giàu uranium của Iran. Tehran đáp trả bằng các cuộc tập kích vào Israel và căn cứ quân sự của Mỹ trong khu vực trong cuộc xung đột kéo dài 12 ngày.

Trước những lời cảnh báo gần đây của Washington, Iran tuyên bố sẵn sàng đáp trả “chưa từng có” nếu bị tấn công. Thông qua các nước trong khu vực, Iran cũng thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao nhằm hạ nhiệt căng thẳng.

Theo báo cáo của Hội đồng Quan hệ Đối Ngoại (CFR), Mỹ duy trì ít nhất 19 căn cứ quân sự tại Trung Đông, với 8 căn cứ thường trực tại Bahrain, Ai Cập, Iraq, Jordan, Kuwait, Qatar, Ả rập Xê út và Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE).

Tổng cộng, khoảng 40.000 đến 50.000 binh sĩ Mỹ đang đồn trú tại khu vực, từ các căn cứ lớn như Al Udeid ở Qatar đến các tiền đồn nhỏ hơn rải rác khắp Trung Đông. Những căn cứ này đóng vai trò then chốt trong các hoạt động không quân, hải quân, hậu cần, thu thập tình báo và triển khai lực lượng của Mỹ.

Trong bối cảnh căng thẳng leo thang, một quan chức Mỹ ngày 28/1 cho biết tổng số tàu chiến của Mỹ tại Trung Đông hiện là 10 chiếc, gần tương đương với lực lượng được điều tới Caribe trước chiến dịch gây chấn động của Mỹ nhằm bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro hồi đầu tháng.

Con số này bao gồm nhóm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln, sở hữu 3 tàu khu trục và các tiêm kích tàng hình F-35C. Ngoài ra còn có 6 tàu chiến Mỹ khác hoạt động trong khu vực, gồm 3 tàu khu trục và 3 tàu tác chiến ven bờ.