Trên chuyến tàu xa xỉ bậc nhất Đông Nam Á, giá vé hàng trăm triệu

(Dân trí) - Giá có thể lên tới 11.850 USD (khoảng 309 triệu đồng)/người/3 đêm, Eastern & Oriental Express được xem là chuyến tàu xa xỉ bậc nhất Đông Nam Á, đưa du khách từ Singapore khám phá cảnh sắc Malaysia.

Ái Vy
Bên trong chuyến tàu xa xỉ bậc nhất Đông Nam Á (Video: Belmond).

Khi nhắc đến những hành trình sang trọng nhất trong khu vực Đông Nam Á, rất ít trải nghiệm có thể so sánh với chuyến đi trên Eastern & Oriental Express, một trong những chuyến tàu sang trọng hiếm hoi đưa du khách từ Singapore vào sâu trong cảnh quan hoang sơ và văn hóa Malaysia.

Trên chuyến tàu xa xỉ bậc nhất Đông Nam Á, giá vé hàng trăm triệu - 1

Hành trình thường khởi hành từ khu kiểm soát đường sắt Woodlands Train Checkpoint ở Singapore, nơi hành khách làm thủ tục và lên tàu để bắt đầu chuyến đi xuyên bán đảo Malaysia.

Trên chuyến tàu xa xỉ bậc nhất Đông Nam Á, giá vé hàng trăm triệu - 2

Thông thường các tuyến nổi bật của Eastern & Oriental Express có hành trình từ Singapore qua Kuala Lumpur, Langkawi hoặc Penang theo dạng 3 đêm - 4 ngày (khởi hành và kết thúc tại Singapore), kèm theo các hoạt động tham quan bên ngoài tàu như di chuyển bằng thuyền đến bãi biển Langkawi hoặc tham quan khu di sản ở Penang.

Trên chuyến tàu xa xỉ bậc nhất Đông Nam Á, giá vé hàng trăm triệu - 3

Không gian của tàu được thiết kế theo phong cách hoài cổ, gợi nhớ những đoàn tàu xa hoa xưa. Tàu có 3 hạng khoang, gồm khoang Pullman, State và Presidential Suite. Tất cả đều có giường ngủ, ghế sofa, trang trí nội thất gỗ ấm áp và cửa sổ lớn để ngắm cảnh.

Trên chuyến tàu xa xỉ bậc nhất Đông Nam Á, giá vé hàng trăm triệu - 4
Trên chuyến tàu xa xỉ bậc nhất Đông Nam Á, giá vé hàng trăm triệu - 5

Theo cập nhật từ Luxury Train Tickets, khoang Pullman có giá vé từ 4.650 USD/người cho hành trình 3 đêm, áp dụng khi hai khách ở chung một khoang, gồm phòng nghỉ, ăn uống và dịch vụ quản gia. Giường có thiết kế gọn gàng, được gấp gọn vào ban ngày, phù hợp với du khách muốn trải nghiệm tàu hạng sang ở mức chi phí thấp nhất.

Trên chuyến tàu xa xỉ bậc nhất Đông Nam Á, giá vé hàng trăm triệu - 6

Khoang State rộng rãi hơn với giường cố định và khu vực tiếp khách nhỏ, giá vé từ 6.550 USD/người/3 đêm.

Trên chuyến tàu xa xỉ bậc nhất Đông Nam Á, giá vé hàng trăm triệu - 7
Trên chuyến tàu xa xỉ bậc nhất Đông Nam Á, giá vé hàng trăm triệu - 8

Hạng Presidential Suite có giá khoảng 11.850 USD/người/3 đêm, áp dụng theo hình thức ở đôi, bao gồm các dịch vụ hạng sang như rượu không giới hạn, bữa ăn có caviar (trứng cá muối) và các quà tặng sang trọng khác.

Trên chuyến tàu xa xỉ bậc nhất Đông Nam Á, giá vé hàng trăm triệu - 9

Ẩm thực là một trong những điểm nhấn lớn nhất của Eastern & Oriental Express. Các bữa ăn được phục vụ tại toa tàu nhà hàng sang trọng, nơi thực khách dùng bữa trong không gian trang trọng, yêu cầu trang phục lịch sự vào buổi tối.

Trên chuyến tàu xa xỉ bậc nhất Đông Nam Á, giá vé hàng trăm triệu - 10
Trên chuyến tàu xa xỉ bậc nhất Đông Nam Á, giá vé hàng trăm triệu - 11

Thực đơn tập trung vào sự giao thoa giữa ẩm thực châu Âu và hương vị Đông Nam Á, đặc biệt là các món lấy cảm hứng từ ẩm thực Peranakan, Malaysia và Thái Lan.

Trên chuyến tàu xa xỉ bậc nhất Đông Nam Á, giá vé hàng trăm triệu - 12

Theo National Geographic Traveller, trải nghiệm ăn tối trên tàu, khi đoàn tàu lướt qua rừng nhiệt đới trong ánh đèn vàng ấm, được nhiều du khách mô tả là “một trong những bữa tối đáng nhớ nhất đời”.

Trên chuyến tàu xa xỉ bậc nhất Đông Nam Á, giá vé hàng trăm triệu - 13

Theo Southeast Asia Traveller, dù diện tích phòng không quá lớn như khách sạn 5 sao trên mặt đất, nhưng cách bố trí thông minh cùng dịch vụ cá nhân hóa khiến trải nghiệm trên tàu được đánh giá “đủ riêng tư và rất tinh tế”.

Trên chuyến tàu xa xỉ bậc nhất Đông Nam Á, giá vé hàng trăm triệu - 14

Tuy nhiên, một số nhận xét trên mạng xã hội cho rằng trải nghiệm đôi khi “quá nhiều thời gian ở trên tàu” và hoạt động bên ngoài không nhiều như kỳ vọng, cũng như chi phí đồ uống cao hơn.

Trên chuyến tàu xa xỉ bậc nhất Đông Nam Á, giá vé hàng trăm triệu - 15

Eastern & Oriental Express không bán vé như tàu thông thường. Du khách phải đặt chỗ sớm thông qua website chính thức của Belmond hoặc các hãng lữ hành cao cấp.

Trên chuyến tàu xa xỉ bậc nhất Đông Nam Á, giá vé hàng trăm triệu - 16

Theo Mothership, số lượng khoang trên mỗi chuyến rất hạn chế, đặc biệt là các phòng hạng sang, nên nhiều lịch khởi hành đã kín chỗ từ rất sớm.

Trên chuyến tàu xa xỉ bậc nhất Đông Nam Á, giá vé hàng trăm triệu - 17

Trước khi đặt vé, các hãng du lịch quốc tế khuyến nghị du khách cần lưu ý về dress code (quy định về trang phục) trên tàu, đặc biệt là vào buổi tối, cũng như chuẩn bị tinh thần cho một chuyến đi mang tính trải nghiệm và thư giãn, thay vì chạy đua điểm đến.

Trên chuyến tàu xa xỉ bậc nhất Đông Nam Á, giá vé hàng trăm triệu - 18

Eastern & Oriental Express không dành cho số đông, nhưng với những ai tìm kiếm một hành trình độc đáo, đây được xem là một trong những chuẩn mực xa xỉ của du lịch đường sắt châu Á.

Ảnh: Belmond, Luxury Train, Jose Jeuland, National Geographic, Southeast Asia Traveller

 
 
