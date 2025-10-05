Nghĩa trang nằm trên đồi toàn đá khối, chưa hoàn thiện đã xói lở tan hoang

Dự án hạ tầng mở rộng Nghĩa trang nhân dân Trường Đồng được xây dựng tại khu vực đỉnh đèo Phú Gia, thuộc xã Chân Mây - Lăng Cô, thành phố Huế.

Công trình có vị trí khá đẹp khi nằm ngay trên đầm Lập An, cổng chính hướng về Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô và cảng nước sâu Chân Mây. Dự án được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là thành phố Huế) phê duyệt năm 2019, với tổng mức đầu tư giai đoạn 1 gần 40 tỷ đồng, thực hiện trong 3 năm.

Dù có vị trí đẹp nhưng điều khiến người dân lo lắng là Nghĩa trang nhân dân Trường Đồng được xây dựng trên một quả đồi toàn đá khối và đá phiến, thuộc khu vực đỉnh đèo Phú Gia.

Theo người dân địa phương, do nằm ở triền dốc cao, mỗi khi xảy ra mưa lớn, khu vực này có nước chảy mạnh. Đến nay, công trình chưa hoàn thành nhưng đã bị sạt lở ở nhiều vị trí.

Hình ảnh được phóng viên Dân trí ghi nhận vào tháng 4, khi trời còn ít mưa, cho thấy khu vực chân Nghĩa trang nhân dân Trường Đồng đã bắt đầu xuất hiện các vị trí bị xói lở.

Tại thời điểm này, khu vực taluy âm của công trình xuất hiện chằng chịt các vệt xói lở sâu, rộng, bạt chống thấm bị vò nát.

Các khu quy hoạch nơi chôn cất người chết trong nghĩa trang cũng bị xói lở bề mặt, làm lộ ra nhiều vị trí mộ được phân lô trên đá nguyên khối.

Theo tìm hiểu của phóng viên Dân trí, giai đoạn 1 của Nghĩa trang nhân dân Trường Đồng có diện tích gần 8ha, quy mô 4.488 lô mộ. Đến tháng 3/2022, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (cũ) quyết định phê duyệt điều chỉnh diện tích công trình lên hơn 17ha.

Người dân địa phương không khỏi lo lắng khi nghĩa trang được xây dựng tại quả đồi có đá phiến dày đặc, việc đào huyệt mộ sau này sẽ rất khó khăn.

Nhà quản trang bị bỏ hoang, trở thành địa điểm "gửi" xe của những người đi làm rừng khi công trình chưa được bàn giao, đưa vào sử dụng.

Ông Trần Văn Minh Quân, Chủ tịch UBND xã Chân Mây - Lăng Cô, cho biết, đến nay giai đoạn 1 của dự án đã cơ bản hoàn thành. Chủ đầu tư đang chuẩn bị xây dựng tiếp giai đoạn 2.

Do chưa có người quản lý, nhiều hạng mục của Nghĩa trang nhân dân Trường Đồng, như chòi nghỉ, nhà vệ sinh,... bị gia súc xâm nhập, bên trong bẩn thỉu, bốc mùi xú uế.

Tuyến đường chính của Nghĩa trang nhân dân Trường Đồng kết nối với Quốc lộ 1, đoạn qua đỉnh đèo Phú Gia, đang được xây dựng dang dở do chưa bố trí ngân sách.

Vị trí của dự án hạ tầng mở rộng Nghĩa trang nhân dân Trường Đồng trên bản đồ (Ảnh: Google maps).