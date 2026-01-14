Mãn nhãn với màn đồng diễn võ thuật của các học viên công an

Sáng 14/1, tại Trung tâm huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ và giáo dục nghề nghiệp số 2 (tỉnh Đồng Nai), Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (CSCĐ) đã long trọng tổ chức Lễ Bế giảng Khóa huấn luyện học viên các Học viện, trường Công an nhân dân (CAND) năm học 2025-2026.

Nhằm hiện thực hóa quyết tâm xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, hiện đại, thống nhất về điều lệnh, quân sự, võ thuật, Bộ Tư lệnh CSCĐ đã chủ động tiếp nhận, quản lý và huấn luyện đầu khóa cho các học viên trúng tuyển đào tạo chính quy và văn bằng 2 tại các học viện, trường CAND trong năm học 2025-2026.

Trong năm học này, Bộ Tư lệnh CSCĐ đã tiếp nhận tổng cộng 830 học viên đào tạo văn bằng 2 từ các học viện, trường CAND.

Sau 4 tháng huấn luyện chuyên sâu, khóa học đã hoàn thành xuất sắc toàn bộ nội dung theo chương trình khung của Bộ Công an.

Tại buổi lễ bế giảng, 830 học viên đã trình diễn các nội dung báo cáo kết quả huấn luyện, bao gồm nhiều tình huống diễn tập thực binh và các màn biểu diễn võ thuật đẹp mắt, thể hiện sự tinh nhuệ và bản lĩnh.

Đặc biệt, một tình huống giả định ấn tượng đã được tái hiện, trong đó nữ học viên đã khống chế thành công 4 đối tượng manh động có sử dụng dao và súng, cho thấy sự dũng cảm và kỹ năng vượt trội.

Lễ bế giảng còn chứng kiến màn duyệt đội ngũ trang nghiêm của các khối học viên.

Lá cờ đỏ sao vàng thiêng liêng, với dòng chữ "Bảo vệ An ninh Tổ quốc", tung bay kiêu hãnh, biểu tượng cho ý chí sắt đá, bản lĩnh kiên cường và truyền thống anh hùng của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam. Trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lá cờ là minh chứng cho những chiến công hiển hách của lực lượng CAND trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, đồng thời nhắc nhở mỗi học viên phát huy truyền thống vẻ vang này.

Trong suốt khóa huấn luyện, đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý đã luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, không ngại khó khăn, gian khổ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quản lý, huấn luyện, xứng đáng là những tấm gương sáng cho học viên noi theo.

Khối học viên treo súng AK là một nội dung quan trọng, trang bị cho học viên kỹ năng sử dụng và thực hành thuần thục các động tác điều lệnh khi được trang bị vũ khí. Quá trình học tập đòi hỏi mỗi học viên phải luôn nêu cao tinh thần tự giác, đảm bảo tuyệt đối an toàn về người, vũ khí và trang bị.

Tiếp theo là khối 60 học viên nữ treo súng AKMS, thể hiện truyền thống cao đẹp của người phụ nữ Việt Nam Anh hùng, xứng đáng với 8 chữ vàng Bác Hồ trao tặng: "Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang".

Trong năm học 2025-2026, 100% học viên đã xác định tốt lập trường, tư tưởng, khắc phục mọi khó khăn để an tâm học tập, rèn luyện, hoàn thành tốt chương trình huấn luyện. Dù trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt và cường độ huấn luyện cao, đội ngũ giáo viên và học viên vẫn duy trì đảm bảo tiến độ, chương trình và chất lượng huấn luyện.

Các học viên đạt thành tích xuất sắc trong khóa huấn luyện đã được tuyên dương và trao giấy chứng nhận, bằng khen tại buổi lễ bế giảng.

Kết thúc buổi lễ, Thiếu tướng Phùng Văn Chiến, Phó Tư lệnh CSCĐ, đã động viên và chúc mừng các học viên đã hoàn thành khóa huấn luyện, sẵn sàng cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Ra đời trong bối cảnh đất nước đang quyết liệt thực hiện cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, tiền thân là lực lượng Công an nhân dân vũ trang bảo vệ mục tiêu nội địa, ngày 15/4/1974, lực lượng Cảnh sát bảo vệ và cơ động chính thức được thành lập và đi vào hoạt động.

Trải qua hơn 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng CSCĐ đã luôn đoàn kết hiệp đồng, lập công tập thể, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, hy sinh. Với tinh thần cảnh giác cách mạng, chiến đấu mưu trí, dũng cảm, nhạy bén, sáng tạo trong công tác, lực lượng đã lập nhiều thành tích và chiến công đặc biệt xuất sắc, được Đảng và Nhà nước đánh giá cao, trao tặng nhiều phần thưởng cao quý.