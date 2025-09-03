4 tháng tập luyện cho A80 của 7.000 chiến sĩ, học viên Công an nhân dân

Sáng 2/9, tại Quảng trường Ba Đình, Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã diễn ra trọng thể với sự tham gia diễu binh, diễu hành của lực lượng Công an nhân dân (CAND).

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, từ tháng 4, công tác chuẩn bị đã được triển khai đồng bộ, từ tuyển chọn, huấn luyện đến bảo đảm hậu cần.

Nhiều cá nhân, tập thể được trao tặng Bằng khen, Giấy khen (Ảnh: Bộ Công an).

Hơn 7.000 cán bộ, chiến sĩ, học viên CAND các đơn vị đã tham gia luyện tập trong thời gian hơn 4 tháng, phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng, UBND thành phố Hà Nội và các cơ quan liên quan.

Theo Bộ Công an, với tinh thần trách nhiệm, kỷ luật và quyết tâm cao, lực lượng CAND đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần tạo nên thành công chung của Lễ kỷ niệm, để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng đồng bào cả nước và bạn bè quốc tế.

Nhiều tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu được Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen.

Công tác bảo đảm hậu cần sau diễu binh, diễu hành cũng được tổ chức chu đáo, kịp thời đưa cán bộ, chiến sĩ trở về đơn vị an toàn.

Ngày 3/9, Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Lương Tam Quang, đã có thư khen, gửi thủ trưởng công an các đơn vị, địa phương vì đã có nhiều thành tích trong công tác, trong đó đã bảo vệ tuyệt đối an toàn chuỗi sự kiện Lễ Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

Trong thư, Đại tướng Lương Tam Quang cho hay thời gian qua, cao điểm từ đầu tháng 8 đến nay, công an các đơn vị, địa phương cả nước đã thực hiện hiệu quả các kế hoạch, phương án qua đó phát hiện kịp thời, vô hiệu hóa mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động.

Lực lượng công an bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn chuỗi sự kiện A80 mà không để sai sót dù là nhỏ nhất (Ảnh: Hải Nam).

Công an các đơn vị, địa phương cũng đấu tranh, trấn áp hiệu quả đối với các loại tội phạm và tổ chức các giải pháp bảo đảm trật tự an, toàn giao thông, cũng như phòng, chống cháy nổ…

Đối với chuỗi sự kiện A80, Đại tướng Lương Tam Quang cho rằng lực lượng công an đã bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn mà không để sai sót dù là nhỏ nhất.

Theo Bộ trưởng Bộ Công an, thành tích, sự nỗ lực của công an các đơn vị, địa phương, nhất là Công an Hà Nội, các cán bộ, chiến sĩ tham gia diễu binh, diễu hành trong thời gian qua đã thể hiện rõ tính kỷ luật, sự chuyên nghiệp, hiện đại và tinh thần gần dân, tận trung với Đảng, tận hiếu với dân.