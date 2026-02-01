Ký hợp đồng hợp tác, lương theo giờ có phải đóng BHXH bắt buộc?

Khi triển khai quy định mới về mở rộng đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, BHXH TPHCM nhận được nhiều thắc mắc của doanh nghiệp về trường hợp người lao động chỉ ký hợp đồng lao động hợp tác.

Hầu hết người lao động ký hợp đồng hợp tác là nhân lực của các đơn vị khác, đã tham gia BHXH ở đơn vị của họ. Tuy nhiên, cũng có trường hợp người ký hợp đồng lao động hợp tác nhưng chưa đóng BHXH ở nơi khác.

Một doanh nghiệp hỏi: “Người lao động đó không có mức lương cố định, trả theo giờ. Vậy công ty có đóng BHXH cho người lao động đó không? Nếu đóng thì dựa vào tiền hiệu quả công việc hay mức cố định nào?”.

Lao động trả lương theo giờ mà vượt mức 2.340.000 đồng/tháng cũng tham gia BHXH bắt buộc (Ảnh minh họa: Văn Hiền).

Theo BHXH TPHCM, việc tham gia BHXH bắt buộc của đối tượng này được quy định tại Khoản 2 Điều 7 Nghị định số 158/2025/NĐ-CP (quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc).

Theo đó, đối với người lao động là công dân Việt Nam làm việc không trọn thời gian, tiền lương tính trong tháng của họ được xác định theo hợp đồng lao động trong 3 trường hợp.

Thứ nhất, trong hợp đồng lao động thỏa thuận lương theo giờ thì tiền lương tính trong tháng bằng tiền lương theo giờ nhân với số giờ làm việc trong tháng theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động.

Thứ hai, trong hợp đồng lao động thỏa thuận lương theo ngày thì tiền lương tính trong tháng bằng tiền lương theo ngày nhân với số ngày làm việc trong tháng theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động.

Thứ ba, trong hợp đồng lao động thỏa thuận lương theo tuần thì tiền lương tính trong tháng bằng tiền lương theo tuần nhân với số tuần làm việc trong tháng theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động.

Tính toán theo quy định trên, nếu tiền lương theo giờ của người ký hợp đồng hợp tác nhân với số giờ làm việc trong tháng theo thỏa thuận trong hợp đồng (tiền lương tính trong tháng) mà bằng hoặc cao hơn tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc thấp nhất thì thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.

Tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc đối với nhóm này là tiền lương tính trong tháng theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động.

Nếu tiền lương tính trong tháng của người lao động thấp hơn tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc thấp nhất thì không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.

Tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc thấp nhất bằng mức tham chiếu. Mức tham chiếu hiện nay là 2.340.000 đồng.