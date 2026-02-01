Loạt công ty của các đại gia có lãi trở lại

Nhiều công ty lớn trên sàn đã và đang công bố báo cáo tài chính quý IV/2025 và cả năm qua. Điểm sáng là không ít các tên tuổi lớn đang dần có lãi trở lại, sau một thời gian dài tái cấu trúc, tiết giảm chi phí...

Đơn cử, Tập đoàn Novaland (NVL) công bố lãi 1.819 tỷ đồng trong năm 2025, cải thiện đáng kể so với khoản lỗ kỷ lục 4.395 tỷ đồng của năm 2024. Công ty ông Bùi Thành Nhơn có lợi nhuận trở lại nhờ tiết giảm giá vốn, chi phí tài chính, được hoàn nhập tiền thuê và sử dụng đất, trong khi doanh thu giảm 23% so với năm trước đó.

Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (FPT Retail, mã chứng khoán: FRT) cũng đã công bố kết quả kinh doanh năm 2025 với doanh thu hợp nhất đạt 51.083 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ. Khấu trừ chi phí, lợi nhuận trước thuế đạt 1.219 tỷ đồng, tăng 131%.

Tương tự, Công ty Sợi Thế Kỷ (STK) của gia đình nhà sáng lập Đặng Triệu Hoà nhờ tiết giảm được chi phí đã thu về lãi sau thuế 10 tỷ đồng, đảo chiều so với khoản lỗ 21 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Tính chung cả năm, doanh thu đạt 1.353 tỷ đồng, tăng 12%; lợi nhuận sau thuế gần 50 tỷ đồng, gấp 4 lần năm 2024.

Dù vậy kết quả này vẫn thấp hơn đáng kể so với mặt bằng lợi nhuận các năm trước, khiến tỷ lệ hoàn thành kế hoạch doanh thu và lợi nhuận của Sợi Thế Kỷ chỉ đạt lần lượt 41% và 16%.

Năm qua tuy đối mặt với nhiều thử thách, song 2025 cũng là năm ghi dấu nhiều doanh nghiệp trên sàn “hồi sinh” trở lại, chủ yếu nhờ kế hoạch tái cấu trúc và tiết giảm chi phí hoạt động hiệu quả.

Trong lĩnh vực tài chính, Công ty Tài chính cổ phần Tín Việt (VietCredit, mã chứng khoán: TIN) năm qua đạt lợi nhuận trước thuế 1.303 tỷ đồng, trong khi năm 2024 lỗ 156 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.073 tỷ đồng, đánh dấu sự trở lại quỹ đạo có lãi sau giai đoạn kinh doanh khó khăn.

Cùng lĩnh vực tài chính, Chứng khoán Rồng Việt (VDSC, mã chứng khoán: VDS), Chứng khoán APG (mã chứng khoán: APG)... cũng chuyển từ thua lỗ trong quý IV/2024 sang có lãi trong quý IV/2025, nhờ doanh thu cải thiện và kiểm soát tốt chi phí.

Năm 2025, nhiều công ty trên sàn có lãi trở lại sau thời gian dài kém sắc (Ảnh: DT).

Ở mảng bất động sản, Công ty cổ phần Phát triển Nhà thủ Đức (Thuduc House, mã chứng khoán: TDH) cũng thu về lãi sau thuế hơn 7 tỷ đồng trong quý cuối năm qua, cải thiện đáng kể với khoản lỗ 284 tỷ đồng trong quý IV/2024. Lũy kế cả năm 2025, Thuduc House đạt lợi nhuận sau thuế hơn 110 tỷ đồng, trong khi năm ngoái công ty còn thua lỗ hơn 300 tỷ đồng. Đây cũng là mức lợi nhuận cao nhất của Thuduc House kể từ năm 2019.

Cùng mảng bất động sản, An Gia (mã chứng khoán: AGG) cũng chuyển từ lỗ 52 tỷ đồng trong quý IV/2024 sang lãi 93 tỷ đồng trong quý IV/2025, cả năm báo lãi 360 tỷ đồng. Hay Nhà Đà Nẵng (mã chứng khoán: NDN), quý IV năm qua công ty có lãi trở lại 28 tỷ đồng (cùng kỳ thua lỗ, lãi cả năm đạt 187 tỷ đồng). Đáng nói, động lực tăng trưởng của Nhà Đà Nẵng lại chủ yếu đến từ việc đầu tư chứng khoán…..