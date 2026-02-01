"Bảng lương" lãnh đạo đáng chú ý tại công ty Anh trai vượt ngàn chông gai

Báo cáo tài chính quý IV/2025 vừa công bố của Tập đoàn Yeah1 (mã chứng khoán: YEG) cho biết, năm qua công ty này chi gần 7,4 tỷ đồng trả thù lao cho các nhân sự quản lý chủ chốt, tăng thêm 32% so với năm ngoái.

Trong khi các thành viên Hội đồng quản trị gồm cả Chủ tịch Lê Phương Thảo đều không nhận thù lao, toàn bộ khoản chi đều dồn cho Ban Tổng giám đốc.

Tổng giám đốc Ngô Thị Vân Hạnh được trả thù lao hơn 3,4 tỷ đồng trong năm 2025, tăng hơn 35% so với năm trước đó. Bà là lãnh đạo có lương cao nhất công ty, chiếm gần một nửa tổng khoản chi cho nhân sự quản lý chủ chốt. Trung bình mỗi tháng, CEO này đang nhận thù lao 287 triệu đồng. Con số này nằm ở mức cao so với mặt bằng chung hiện nay.

Ngoài ra, công ty giải trí cũng chi đậm trả thù lao cho Phó giám đốc Phạm Minh Tiến khi tổng thù lao năm của ông này là hơn 1,8 tỷ đồng, tương đương 150 triệu đồng/tháng. Giám đốc tài chính Nguyễn Thị Khánh Trang có tổng thù lao năm hơn 1,25 tỷ đồng, tương đương 105 triệu đồng/tháng.

Báo cáo thù lao của Ban Giám đốc Yeah1 (Ảnh: Chụp màn hình từ BCTC quý IV/2025).

Bà Hạnh gia nhập Yeah1 từ tháng 2/2023 với vai trò phát triển mảng nội dung cao cấp - chương trình truyền hình thực tế, sau đó được bổ nhiệm ghế CEO từ giữa tháng 9 cùng năm, thay ông Đào Phúc Trí. Sự xuất hiện của bà Hạnh trong ban lãnh đạo giữa bối cảnh các concert đang lên ngôi, trong đó công ty cũng tổ chức các chương trình ăn khách như "Chị đẹp đạp gió" và "Anh trai vượt ngàn chông gai".

Năm 2025, công ty báo doanh thu gần 1.653 tỷ đồng, tăng hơn 61% so với năm 2024. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế lại giảm gần 35% về còn hơn 80 tỷ đồng, chủ yếu do biên lợi nhuận từ mảng quảng cáo sụt giảm, tập trung vốn đầu tư hoàn thiện hệ sinh thái giải trí...