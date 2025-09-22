Lực lượng "mũ nồi xanh" lên đường làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình

Sáng nay, Bộ Quốc phòng đã tổ chức Lễ xuất quân cho Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 và Đội Công binh số 4, chính thức cử các lực lượng này lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc tại Abyei và Nam Sudan.

Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7 quy tụ 70 cán bộ, là những quân nhân ưu tú được tuyển chọn từ khắp các đơn vị quân đội trên cả nước, với nòng cốt là đội ngũ y, bác sĩ từ Bệnh viện Quân y 175.

Công tác huấn luyện cho đơn vị này đã được triển khai một cách nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả, bám sát thực tiễn và đúng trọng tâm.

Trước giờ lên đường, các chiến sĩ "mũ nồi xanh" đã nhận được những lời dặn dò, động viên từ người thân.

Thượng úy Nguyễn Hồng Vũ chia sẻ về khoảnh khắc bịn rịn khi chia tay con trai 4 tuổi Nguyễn Trường Giang, lần đầu tiên phải xa bố.

Buổi lễ được chủ trì bởi Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổ trưởng Tổ công tác liên ngành và Trưởng ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về tham gia hoạt động Gìn giữ Hòa bình Liên Hiệp Quốc. Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến cũng đã động viên các gia đình có chiến sĩ lên đường làm nhiệm vụ đợt này.

Thượng tướng nhấn mạnh ý nghĩa của công tác tham gia gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc: "Trong hơn 11 năm qua, Việt Nam đã cử hơn 1.300 sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, trong đó có 22 sĩ quan Công an nhân dân, gần 200 nữ quân nhân tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. Qua đó, góp phần giải quyết các vấn đề quốc tế, ứng phó với các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống trong khu vực và trên thế giới".

Nhiều chiến sĩ tham gia lần đầu không tránh khỏi cảm xúc lo âu khi phải xa quê hương một thời gian dài. Trung úy Bùi Tài Khiêm chia sẻ: "Mặc dù có lo lắng nhưng ai trong chúng tôi cũng đều rất tự hào vì sắp được tham gia một nhiệm vụ lớn, nhiệm vụ vẻ vang của đất nước".

Các chiến sĩ "mũ nồi xanh" sẽ mang theo sức trẻ, nhiệt huyết, tinh thần trách nhiệm và kiến thức đã được trui rèn để thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc.

Trước giờ lên đường làm nhiệm vụ, các chiến sĩ quyết tâm sẽ cố gắng học tập, rèn luyện nâng cao trình độ mọi mặt, kế thừa và phát huy những kinh nghiệm của các thế hệ đi trước, nêu cao tinh thần đoàn kết nội bộ, đoàn kết quốc tế, chung sức đồng lòng, tương thân tương ái, giúp đỡ lẫn nhau vượt qua mọi khó khăn, để hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ được giao, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Các đại biểu tham gia buổi lễ đều bày tỏ mong muốn các chiến sĩ sẽ phát huy phẩm chất tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, thực hiện tốt vai trò "đại sứ" của hòa bình và tình hữu nghị, góp phần nâng cao uy tín, vị thế quốc tế của đất nước và Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng.

Những khoảnh khắc tiễn đưa đầy xúc động, với những cái ôm thật chặt từ người thân, đã tiếp thêm sức mạnh cho các chiến sĩ.

Việt Nam, một dân tộc đã trải qua nhiều cuộc kháng chiến trường kỳ, gian khổ để giành độc lập và bảo vệ hòa bình, luôn trân trọng và hiểu rõ giá trị của hòa bình đối với cuộc sống hằng ngày của nhân dân và sự phát triển của đất nước.