Họp phụ huynh kiểu lạ của cô giáo Gen Z gây “bão” mạng

Hình ảnh lớp học được trang trí sặc sỡ và hoạt động kết nối giữa phụ huynh và học sinh vô cùng sáng tạo đã đạt hơn 500.000 lượt xem trên mạng xã hội chỉ sau vài ngày chia sẻ.

Chủ nhân bài viết là cô Tôn Thị Bảo Hân (SN 1999), hiện công tác tại Trường Tiểu học Phan Đình Phùng (phường Bàn Cờ, TPHCM). Bài viết của cô được lan tỏa rộng rãi nhờ hình ảnh tích cực này.

Cô Tôn Thị Bảo Hân và lớp học được trang trí kỳ công cho ngày họp phụ huynh (Ảnh: NVCC).

Cô Hân chia sẻ hoạt động nhận được sự chú ý nhất trong cuộc họp là mục viết lời nhắn "Điều ba mẹ muốn nói" của các phụ huynh.

Tại đây, phụ huynh ghi lại những suy nghĩ, phản hồi dành cho con sau một học kỳ và lời chúc đến con cho học kỳ sau. Những lá thư được đựng trong bao lì xì đỏ để gửi đến các em học sinh.

Theo cô Hân, việc tạo không gian trao đổi giữa hai phía giúp thắt chặt mối quan hệ gia đình.

"Việc ba mẹ và con cùng bày tỏ cảm nghĩ giúp gia đình hiểu nhau hơn, cũng như tạo động lực cho các bạn nhỏ học tập tốt hơn trong kỳ học tới", cô Hân nói.

Cô giáo Gen Z chia sẻ cô thường tự lên ý tưởng, tham khảo từ Internet và đồng nghiệp để tổ chức các hoạt động của lớp một cách chỉn chu nhất.

Chia sẻ đầy cảm xúc của phụ huynh dành cho con và cô giáo (Ảnh: NVCC).

Cô sẽ chuẩn bị những phần cần thiết vào đầu tuần dạy và tự in ấn để tiết kiệm chi phí. Ngoài ra, nữ giáo viên còn hướng dẫn học sinh cùng tham gia bằng cách cho các em tự vẽ, trang trí bảng tên chỗ ngồi, giúp phụ huynh dễ dàng nhận diện vị trí của con mình khi đến họp.

Cô Bảo Hân chia sẻ phụ huynh rất thích thú khi bước vào lớp. Điều này giúp không khí buổi họp trở nên thoải mái, vui vẻ hơn.

Một phụ huynh còn bày tỏ trong thư tay rằng bản thân không nghĩ sẽ cảm thấy vui vẻ như thế khi đi họp, đồng thời bất ngờ trước những chi tiết nắn nót do chính tay con mình trang trí.

Tại phần bình luận, nhiều người bày tỏ sự ủng hộ và mong muốn học hỏi ý tưởng của chủ bài viết.

Lời nhắn trên chiếc bảng tên do học sinh tự trang trí để phụ huynh nhận diện chỗ ngồi (Ảnh: NVCC).

“Đúng là Gen Z đã làm được rất nhiều điều mà trước đây các thầy cô chưa từng làm được. Thật ấm áp và ý nghĩa, vừa gắn kết được tình cảm giữa các con và bố mẹ”, nữ giáo viên Trường Tiểu học Phan Đình Phùng chia sẻ.

Trước sự quan tâm từ dư luận, cô Hân cho rằng bài viết được chú ý nhờ may mắn, bởi hiện nay nhiều đồng nghiệp cũng luôn đổi mới.

“Không chỉ là Gen Z, các thầy cô hiện nay luôn cập nhật xu hướng mới và có những ý tưởng sáng tạo trong dạy học. Chỉ là vô tình bài viết chia sẻ cá nhân của mình may mắn nhận được sự chú ý”, cô giáo cô Tôn Thị Bảo Hân bày tỏ.

Vân Khánh