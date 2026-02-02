6 linh vật ngựa vàng khổng lồ hút khách tại TPHCM dịp Tết Bính Ngọ

Chiều 1/2 (tức 14 tháng Chạp), Lễ hội Tết Việt Bính Ngọ 2026 đã chính thức khai mạc tại Nhà Văn hóa Thanh niên TPHCM, mang đến một không gian xuân rực rỡ, ấm áp và đậm đà bản sắc dân tộc giữa lòng đô thị.

Trải qua 18 năm tổ chức, Lễ hội Tết Việt đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên quen thuộc, thu hút hàng trăm nghìn lượt người dân và du khách mỗi năm. Tiếp nối hành trình đó, Lễ hội Tết Việt Bính Ngọ 2026 mang chủ đề "Đẹp xưa trong rạng rỡ hôm nay", hướng đến việc tôn vinh giá trị truyền thống, đồng thời lan tỏa tinh thần sáng tạo, năng động của một thành phố hiện đại khi xuân về.

Ngay từ ngày khai mạc, khuôn viên Nhà Văn hóa Thanh niên đã khoác lên diện mạo tươi mới với sắc mai vàng rực rỡ và những linh vật ngựa vàng nổi bật. Đặc biệt, không gian “Rạng rỡ hôm nay” gây ấn tượng với triển lãm nghệ thuật “Vó ngựa khai Xuân”, điểm nhấn của lễ hội, mang đến hơi thở đương đại và trẻ trung giữa lòng thành phố.

Sáu tác phẩm ngựa khổng lồ biểu trưng cho sức mạnh, trí tuệ, tốc độ, niềm vui, nội lực và khởi đầu mới. Các linh vật được thiết kế như những không gian tương tác mở, khơi gợi nguồn cảm hứng tích cực cho người tham quan trong khoảnh khắc chuyển giao năm cũ và năm mới.

Bên cạnh triển lãm, Lễ hội Tết Việt còn mở ra không gian “Đẹp xưa” với Phố Ông Đồ, Đường hoa mai, cây nêu ngày Tết, Bếp xuân… tái hiện những giá trị truyền thống đã bồi đắp nên bản lĩnh, cá tính cùng nếp sinh hoạt đặc trưng của người miền Nam trong mỗi độ Tết đến, xuân về.

Anh Trần Minh Đức (du khách đến từ Hà Nội) chia sẻ: “Gia đình tôi rất ấn tượng với triển lãm. Cách kết hợp hình tượng linh vật ngựa truyền thống với ngôn ngữ nghệ thuật hiện đại mang một cảm giác rất mới mẻ, truyền động lực cho một năm khởi đầu đầy năng lượng".

Chị Camila Rocha (du khách Brazil) bày tỏ: “Con đường trang trí bên trong triển lãm làm tôi thật sự bị thu hút. Sau khi tham quan, tôi càng thêm ấn tượng và muốn tìm hiểu về Tết của người Việt Nam”.

Ông Nguyễn Hồng Phúc, Giám đốc Nhà Văn hóa Thanh niên TPHCM, cho biết Lễ hội Tết Việt đã trở thành điểm hẹn quen thuộc mỗi dịp xuân về, thu hút hàng trăm nghìn lượt người dân và du khách đến tham quan, chụp ảnh, trải nghiệm các giá trị văn hóa, nghệ thuật truyền thống của Tết cổ truyền dân tộc.

Lễ hội Tết Việt Bính Ngọ 2026 kéo dài đến ngày 21/2 (từ 14 tháng Chạp đến mùng 5 Tết) tại Nhà Văn hóa Thanh niên TPHCM, mở cửa phục vụ người dân và du khách từ 8h đến 22h trong giai đoạn trước Tết và từ 8h đến 17h trong những ngày Tết, dự kiến thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, trải nghiệm.