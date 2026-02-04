Tạm giam 2 người cầm nón bảo hiểm đánh nhau trên đường ở TPHCM

Liên quan đến vụ 2 người đàn ông cầm nón bảo hiểm đánh nhau giữa giao lộ Cộng Hòa - Út tịch, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Quang Hiếu (SN 1964, ngụ phường Gia Định) và Ngô Hữu Hanh (SN 1975, ngụ phường Tân Bình) về tội Gây rối trật tự công cộng.

Hiếu bìa trái và Hanh bị khởi tố về tội Gây rối trật tự công cộng (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, chiều 12/1, do mâu thuẫn trong lúc tham gia giao thông, Hiếu và Hanh đã cầm nón bảo hiểm, lao vào đánh nhau tại giao lộ Út Tịch - Cộng Hòa, phường Tân Sơn Nhất.

Hình ảnh từ clip của người đi đường quay lại cho thấy, hai người đàn ông dừng xe tại giao lộ trên, trong đó có một người mặc đồng phục tài xế xe ôm công nghệ.

Sau đó, cả hai bất ngờ xuống xe, dùng nón bảo hiểm lao vào đánh nhau, gây náo loạn khu vực. Vụ việc chỉ dừng lại khi người dân xung quanh cùng một cán bộ CSGT đang làm nhiệm vụ tại khu vực kịp thời can ngăn.

Ngay sau khi nắm thông tin, Công an phường Tân Sơn Nhất phối hợp Đội CSGT Tân Sơn Nhất thuộc Phòng CSGT (PC08, Công an TPHCM) đã nhanh chóng vào cuộc truy xét, mời những người liên quan về trụ sở làm việc, lấy lời khai, xử lý theo quy định pháp luật.