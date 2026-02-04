Báo Đông Nam Á: “Futsal Indonesia đánh bại tuyển Việt Nam, tạo nên lịch sử”

Ở trận tứ kết giải futsal vô địch châu Á diễn ra tối 3/2, đội tuyển futsal Indonesia giành chiến thắng 3-2 trước đội tuyển futsal Việt Nam. Chiến thắng này giúp đội bóng xứ sở vạn đảo lọt vào bán kết giải châu lục. Đây là lần đầu tiên futsal Indonesia thực hiện được thành tích này.

Sau trận đấu, trang Stadium Astro của Malaysia viết: “Lịch sử đã được tạo nên, đội tuyển futsal Indonesia lần đầu tiên tiến vào bán kết. Họ giành được thành tích này sau màn trình diễn ấn tượng trên sân nhà”.

Trận đấu giữa đội tuyển futsal Việt Nam và Indonesia (áo xanh) diễn ra kịch tính (Ảnh: VFF).

“Cần phải nói rõ hơn nữa, Garuda (biệt danh của các đội tuyển bóng đá Indonesia) là đại diện duy nhất của Đông Nam Á còn hiện diện ở bán kết. Trước đó, Malaysia bị loại ngay sau vòng bảng, còn các đội Thái Lan và đội tuyển futsal Việt Nam bị loại ở tứ kết.

Đội tuyển futsal Indonesia hiện xếp hạng 24 thế giới. Họ giành vị trí nhất bảng A, họ có cùng 7 điểm giống Iraq, qua đó giành quyền vào tứ kết. Ở tứ kết, Indonesia thắng đội tuyển futsal Việt Nam 3-2”, trang Stadium Astro viết thêm.

So với thành tích của chính mình các năm gần đây futsal Indonesia có sự tiến bộ rõ rệt. Trong hai năm gần nhất, futsal Indonesia mới là thế lực số một tại Đông Nam Á, chứ không phải Thái Lan.

Đội tuyển futsal Indonesia vô địch giải Đông Nam Á năm 2024, sau đó họ giành huy chương vàng nội dung futsal nam SEA Games 33 năm 2025.

Trang Stadium Astro của Malaysia không quên nhắc đến sự tiến bộ vượt bậc của đội futsal xứ sở vạn đảo: “Lần gần nhất Indonesia lọt vào vòng đấu loại trực tiếp giải đấu châu lục là vào năm 2022. Năm đó, Indonesia chỉ vào đến tứ kết giải châu Á”.

Indonesia lần đầu tiên vào bán kết giải futsal vô địch châu Á (Ảnh: Antara).

“Đội tuyển futsal Indonesia sẽ đụng độ đội bóng khổng lồ của châu Á là Nhật Bản (4 lần vô địch châu lục) tại bán kết giải đấu năm nay”, vẫn là những dòng được viết trên trang Stadium Astro.

Trong khi đó, trang ASEAN Football chuyên viết về bóng đá Đông Nam Á bình luận: “Futsal Indonesia tạo nên lịch sử sau khi họ giành vé vào bán kết giải châu Á. Từ lịch sử, người Indonesia sẽ viết tiếp những giấc mơ”.

“Liệu Indonesia có tiến thêm một bước nữa tại giải đấu năm nay, giải đấu được tổ chức trên sân nhà của họ. Đối thủ của đội tuyển futsal Indonesia ở bán kết là Nhật Bản”, ASEAN Football nhấn mạnh.

Còn trang CNN Indonesia chia sẻ: “Trận tứ kết giữa đội tuyển futsal Việt Nam và Indonesia diễn ra rất căng thẳng và kịch tính. Cuối cùng, Indonesia giành chiến thắng 3-2. Chiến thắng trước đội tuyển futsal Việt Nam giúp Indonesia giành vé vào bán kết giải châu Á”.

“Đây là cột mốc lịch sử vì lần đầu tiên đội tuyển futsal Indonesia thực hiện được điều này. Indonesia sẽ đối đầu với Nhật Bản ở bán kết”, CNN Indonesia chia sẻ những dòng cảm xúc.