Linh vật ngựa béo gây sốt ở Trung Quốc, được ví như... Bát Giới

Trong văn hóa phương Đông và Việt Nam, ngựa là biểu tượng của sức mạnh, sự bền bỉ, lòng trung thành, tốc độ và trí thông minh.

Ngựa tượng trưng cho khát vọng tiến bước, lập công danh, sự may mắn, tài lộc (mã đáo thành công) và sức sống mãnh liệt, thường gắn liền với hình ảnh nam nhi quân tử nơi chiến trường.

Chú ngựa béo đang gây sốt ở Nam Kinh (Ảnh: Sohu).

Năm Bính Ngọ, không chỉ ở Việt Nam mà hình tượng linh vật ngựa (ngọ) cũng được chú ý tại một số quốc gia trên thế giới, đặc biệt là những nước có đông đảo cộng đồng người Hoa sinh sống như Singapore, Malaysia, Mỹ hay Nhật Bản...

Ngay tại nhiều tỉnh thành ở Trung Quốc, bên cạnh những linh vật ngựa mang tính nghệ thuật, có rất nhiều tác phẩm được thể hiện theo hướng hài hước, trở thành chủ đề bàn tán của cộng đồng mạng. Thay vì tạo dựng hình tượng ngựa trông oai phong hiển hách, nhiều linh vật được thổi hồn khiến người xem phải bật cười vì sự đáng yêu.

Mới đây, bức tượng linh vật ngựa được thiết kế với chiều cao 7,6m đặt ngoài trung tâm thương mại Cảnh Phong ở thành phố Nam Kinh, thu hút sự chú ý của dư luận Trung Quốc nhờ tạo hình độc đáo.

Không phải là những chú ngựa thể hiện sự dũng mãnh, linh vật ngựa này được tạo hình tròn trịa đầy đặn với thần thái "kiêu sa". Nhiều người còn nói vui "ngựa trông béo như... lợn".

Ngày 2/2, đại diện trung tâm thương mại cho biết, linh vật ngựa đặt bên ngoài tòa nhà vốn là một phần trong triển lãm nghệ thuật theo chủ đề do trung tâm tổ chức nhân dịp đón năm mới Bính Ngọ.

Chú ngựa nhỏ màu đỏ bên cạnh, cũng mang phong cách béo tốt đẫy đà (Ảnh: Sohu).

Triển lãm mang chủ đề "Bảo mã Trường An hoa", gửi gắm thông điệp đầu xuân ngựa phi nước đại, cát tường an khang.

Tác giả thiết kế linh vật lấy ý tưởng từ quan điểm thẩm mỹ thời nhà Đường, cố ý thiết kế thân hình của chú ngựa trông đầy đặn, tượng trưng cho sự hưng thịnh, cuộc sống sung túc.

Được biết vào thời Đường, quan điểm về cái đẹp có phần khác biệt so với các triều đại khác. Theo đó, phụ nữ thời này quan niệm, người có thân hình to béo đẫy đà mới được coi là chuẩn mực của cái đẹp, thể hiện sự no đủ, phồn vinh.

Về thiết kế, linh vật ngựa có những đường nét tròn trịa được cường điệu hóa, vừa tái hiện tinh thần thẩm mỹ lịch sử, vừa pha trộn phong cách hoạt hình hiện đại và kết hợp ý nghĩa truyền thống.

Kể từ khi xuất hiện bên ngoài trung tâm thương mại, linh vật trở thành điểm đến check-in thu hút giới trẻ.

Cùng với đó, trên nhiều nền tảng mạng xã hội, linh vật ngựa ở Nam Kinh cũng là chủ đề được nhiều người bình luận. Không ít ý kiến nói vui rằng, chú ngựa có thần thái như Ngộ Không, lại tròn đầy không khác gì... Bát Giới.

Ngoài chú ngựa "kiêu sa", một linh vật ngựa khác màu đỏ được đặt ngay bên cạnh là phiên bản nhỏ hơn, cũng nhận được sự quan tâm của nhiều du khách khi tới chụp hình.

Vài năm trở lại đây, các địa phương ở Trung Quốc bước vào cuộc "chạy đua ngầm" khi tung ra nhiều mẫu linh vật độc lạ theo năm để thu hút giới trẻ, tạo hiệu ứng truyền thông.

Tác phẩm 8 chú ngựa ở phố đi bộ thuộc thủ đô Bắc Kinh (Ảnh: Tân Hoa Xã).

Ngay trong những ngày đầu năm nay, tại Vương Phủ Tỉnh - một trong những khu phố đi bộ thương mại sầm uất, xa hoa và lâu đời bậc nhất tại trung tâm thủ đô Bắc Kinh - tác phẩm "Bát tuấn Vương Phủ" (tạm dịch: 8 chú ngựa Vương Phủ) do nghệ nhân nổi tiếng Chu Bỉnh Nhân tạo dựng, thu hút đông đảo khách tham quan.

8 chú ngựa với 8 màu sắc khác nhau nhưng đều chung phong thái uy phong lẫm liệt, trở thành điểm nhấn của khu phố đi bộ, khiến bất cứ ai đi qua hầu như cũng muốn dừng chân ngắm nhìn.