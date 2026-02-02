Xã miền núi đầu tư hơn 400 triệu đồng làm mô hình “mã đáo thành công”

Một mô hình đàn ngựa chào đón Tết Bính Ngọ 2026, lấy cảm hứng từ câu thành ngữ "mã đáo thành công", đã được đặt tại công viên xã Lao Bảo, một xã vùng biên của tỉnh Quảng Trị. Sự xuất hiện của đàn ngựa không chỉ tạo không khí rộn ràng dịp Tết mà còn được kỳ vọng sẽ thu hút du khách, thúc đẩy các hoạt động dịch vụ, thương mại tại địa phương.

Nghệ nhân Đinh Văn Tâm (35 tuổi, trú tại xã Triệu Bình, Quảng Trị), "cha đẻ" của nhiều linh vật Tết nổi tiếng như Hổ (2022), Mèo (2023), Rồng (2024) và Rắn (2025), là người đã tạo ra mô hình đàn ngựa này.

Mô hình 8 con ngựa đặt tại công viên xã Lao Bảo (Ảnh: Nhật Anh).

Ông Tâm chia sẻ: "Mô hình đàn ngựa được lấy cảm hứng từ câu thành ngữ “mã đáo thành công”, biểu trưng cho may mắn và thành công với mong muốn gửi gắm thông điệp về sự thuận lợi, khởi sắc năm mới đến người dân và du khách."

Mỗi con ngựa trong mô hình có kích thước, hình dáng khác nhau, cao 2-3,5m, được tạo hình trong tư thế phi nước đại, dáng vẻ mạnh mẽ, sinh động, mang đến cảm giác tràn đầy năng lượng và khí thế của năm mới.

Khung bên trong mô hình được gia công bằng sắt chắc chắn, bên ngoài tạo hình bằng xốp, sau đó phủ nhiều lớp thạch cao, keo và sơn hoàn thiện. Quá trình thi công đòi hỏi sự tỉ mỉ để đảm bảo tính thẩm mỹ, độ bền và khả năng chịu được điều kiện thời tiết ngoài trời.

Nhóm bạn trẻ check-in tại mô hình ngựa ở xã Lao Bảo (Ảnh: Nhật Anh).

Sau khi ra mắt, mô hình 8 chú ngựa tại xã Lao Bảo đã nhanh chóng gây chú ý. Rất đông người dân địa phương và du khách đã đến tham quan, chụp ảnh, nhiều người còn chuẩn bị trang phục áo dài, áo truyền thống để tạo nên không gian đậm sắc Xuân. Hình ảnh về đàn ngựa cũng được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, thu hút hàng nghìn lượt bình luận và khen ngợi.

Chị Nguyễn Bích Phương (SN 1995), trú tại phường Đông Hà, Quảng Trị, cùng nhóm bạn đã đến tận nơi để chiêm ngưỡng và chụp ảnh lưu niệm. Chị Phương chia sẻ: “Điểm gây ấn tượng của đàn ngựa không chỉ nằm ở kích thước lớn mà còn ở từng chi tiết được chăm chút kỹ lưỡng. Từ dáng đứng hiên ngang, phần bờm uốn lượn cho đến ánh mắt đều được tạo hình có hồn, thể hiện tinh thần mạnh mẽ, bền bỉ”.

Mỗi con ngựa đều được thiết kế với kích thước và hình dáng khác nhau, cao 2-3,5m, được tạo hình tư thế phi nước đại, dáng vẻ mạnh mẽ, sinh động (Ảnh: Nhật Anh).

Ông Lê Bá Cường, Phó Chủ tịch UBND xã Lao Bảo, cho biết việc trưng bày cụm linh vật ngựa mang thông điệp “Mã đáo thành công”, tạo không khí phấn khởi trong nhân dân. Đây cũng là điểm nhấn văn hóa, góp phần thu hút khách du lịch, thúc đẩy các hoạt động dịch vụ, thương mại trên địa bàn những ngày Tết.

Mô hình ngựa được thực hiện với tổng kinh phí hơn 400 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa. Với sức hút hiện tại, xã Lao Bảo kỳ vọng tiếp tục là điểm đến đông khách trong những ngày tới.

Ông Cường nhấn mạnh: "Không chỉ dừng lại ở giá trị trang trí, mô hình "mã đáo thành công" đang trở thành chất xúc tác mang mùa Xuân đến gần hơn với mọi người, khơi gợi niềm vui, sự háo hức và những kỳ vọng tốt đẹp cho một năm mới an lành, khởi sắc".