Mỹ và Iran đổi địa điểm đàm phán hạt nhân

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian thăm triển lãm thành tựu hạt nhân của Iran tại Tehran (Ảnh: Reuters).

Axios trích dẫn một nguồn tin Ả rập cho hay chính quyền của Tổng thống Donald Trump nhất trí với yêu cầu của Iran về việc chuyển địa điểm đàm phán từ Thổ Nhĩ Kỳ tới Oman.

Ngoài ra, các cuộc đàm phán về việc liệu các quốc gia Ả rập và Hồi giáo trong khu vực có tham gia các cuộc đàm phán tại Oman hay không đang diễn ra, nguồn tin nói thêm.

Trước đó, theo tin của Axios, Iran đã yêu cầu thay đổi địa điểm và hình thức đàm phán với Mỹ vào ngày 6/2 tới. Theo đó, Iran muốn chuyển địa điểm từ Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) sang Oman, đồng thời muốn một hình thức đàm phán song phương và chỉ với Mỹ, thay vì với nhiều nước Ả rập và Hồi giáo tham dự với tư cách là quan sát viên.

Tại Iran, Tổng thống Masoud Pezeshkian cho biết ông đã chỉ thị công tác chuẩn bị cho các cuộc đàm phán với Mỹ sau đề nghị từ một số “quốc gia thân thiện trong khu vực” nhằm phản hồi sáng kiến của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Theo một tuyên bố, Tehran chỉ chấp nhận đối thoại trong “bầu không khí phù hợp, không có đe dọa và yêu sách vô lý”, trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau và bảo đảm lợi ích quốc gia. Iran cũng nhiều lần nhấn mạnh, rằng các cuộc đàm phán chỉ nên tập trung vào vấn đề hạt nhân. Chương trình tên lửa hoặc năng lực quốc phòng của Iran không phải là vấn đề có thể bàn bạc.

Trong khi đó, phía Mỹ lại muốn mở rộng phạm vi đàm phán. Vì vậy, hiện vẫn tồn tại nhiều vấn đề lớn giữa hai bên, đặc biệt liên quan đến mức độ làm giàu uranium, chương trình tên lửa của Iran và vai trò của Tehran đối với các lực lượng đồng minh tại Trung Đông.

Báo New York Times dẫn nguồn tin giấu tên cho biết, Iran sẵn sàng dừng chương trình hạt nhân để đạt được thỏa thuận với Mỹ và giảm bớt căng thẳng. Tuy nhiên, Iran vẫn muốn đề xuất thành lập một liên minh khu vực để sản xuất điện hạt nhân.

Theo nguồn tin trên, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi và Đặc phái viên Witkoff đang liên lạc trực tiếp về cuộc đàm phán sắp tới. Ngoài ra, cuộc đàm phán này cũng sẽ có sự tham gia của con rể Tổng thống Mỹ Donald Trump - ông Jared Kushner.

Trong khi đó, theo nguồn tin Reuters, ưu tiên hàng đầu của cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran tại Istanbul là tránh mọi xung đột và giảm leo thang căng thẳng giữa hai bên.

Các cuộc đàm phán hạt nhân giữa Mỹ - Iran đã bị đình trệ vào năm 2025 sau khi Israel phát động chiến dịch tấn công chưa từng có tiền lệ nhằm vào Iran hồi tháng 6, châm ngòi cho cuộc chiến kéo dài 12 ngày.