Công an vào cuộc vụ người phụ nữ nghi bị xâm hại tình dục ở vườn bạch đàn

Ngày 4/2, Công an xã Tân Tiến (tỉnh Đắk Lắk) thông tin, đơn vị đang phối hợp với các cơ quan chuyên môn xác minh vụ một người đàn ông 43 tuổi bị tố có hành vi xâm hại tình dục một phụ nữ 50 tuổi.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, chị B.T.L. (20 tuổi, trú tại buôn Hàng 1A, xã Tân Tiến) - con gái của bà B.T.Th. (50 tuổi) - cho biết gia đình chị đã làm đơn tố giác việc mẹ chị bị một người đàn ông tên T. (trú tại xã Tân Tiến) hãm hiếp.

Người phụ nữ chỉ điểm vị trí được cho là nơi bị xâm hại tình dục (Ảnh: Gia đình nạn nhân cung cấp).

Theo chị L., mẹ chị mắc bệnh tâm thần, có hồ sơ y tế và được nhận trợ cấp xã hội hàng tháng. Sáng 24/1, bà Th. đi nhặt củi và bị ông T. tiếp cận, khống chế để thực hiện hành vi xâm hại tình dục tại vườn rẫy bạch đàn trên địa bàn.

"Khi nghe mẹ kể sự việc, tôi tức tốc đến công an trình báo. Từ ngày bị xâm hại mẹ tôi luôn trong trạng thái sợ hãi, lo lắng, bất an. Tôi mong cơ quan pháp luật vào cuộc điều tra, xử lý nghiêm vụ việc", chị L. nói.

Chị L. cho biết thêm, cơ quan chức năng đã đưa bà Th. đi giám định và chưa có thông tin kết quả về cho gia đình.

"Biết gia đình tôi tố cáo, người thân của ông T. đã đến nhà để xin lỗi và ngỏ ý muốn bồi thường tiền bạc để chúng tôi bỏ qua sự việc nhưng gia đình tôi không đồng ý", chị L. quả quyết.

Công an xã Tân Tiến phối hợp chính quyền địa phương đưa bà Th. đến hiện trường để khám nghiệm các dấu vết có liên quan.