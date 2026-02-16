Cháy nhà 4 tầng trong đêm giao thừa ở TPHCM

Tối 16/2 (29 tháng Chạp), cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân vụ cháy nhà dân tại phường Thông Tây Hội, TPHCM.

Khoảng 21h cùng ngày, đám cháy bùng phát tại tầng 3 một căn nhà trên đường số 9, phường Thông Tây Hội. Phát hiện hỏa hoạn, những người ở trong nhà kịp thời thoát ra ngoài an toàn.

Đám cháy bùng phát tại khu vực tầng ba căn nhà ở phường Thông Tây Hội trong đêm giao thừa (Ảnh: Người dân cung cấp).

Theo người dân, khu vực xảy ra cháy có đông dân cư. Hàng xóm đã kéo vòi nước đến hỗ trợ dập lửa.

Nhận tin báo, lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường dập lửa, ngăn cháy lan.

Lãnh đạo địa phương cho biết, vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người. Nguyên nhân vụ cháy và con số thiệt hại đang được cơ quan công an điều tra, thống kê.