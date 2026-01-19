Đại công trình đón APEC ở Phú Quốc tăng tốc quyết liệt

Hàng nghìn công nhân sẵn sàng làm việc xuyên lễ, xuyên Tết

Dọc theo những tuyến đường dẫn vào Bãi đất đỏ (phường An Thới, đặc khu Phú Quốc), nơi từng là những khoảng không gian vắng người, giờ đây đã trở thành một đại công trường rộn rã âm thanh của máy móc và nhịp chân hối hả của hàng ngàn con người.

Từng đoàn xe chở nguyên vật liệu xây dựng nối đuôi nhau ra vào không ngớt, vẽ nên một bức tranh về sự chuyển mình mạnh mẽ của một công trình mang tầm vóc quốc gia, chuẩn bị cho sự kiện ngoại giao quan trọng bậc nhất khu vực, Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) vào năm 2027.

Cổng vào tổ hợp công trường Trung tâm tổ chức hội nghị APEC (Ảnh: Hoàng Duật).

Ngày 18/1, ngay sau giờ nghỉ trưa ngắn ngủi, dù vẫn còn hơn 20 phút nữa mới chính thức bắt đầu ca làm việc chiều, nhưng hầu hết công nhân đã tự giác tập trung, xếp hàng điểm danh để sẵn sàng tiến vào bên trong công trường.

Ở một góc nhỏ công trường, anh Trang Giang Châu, người thợ hàn 40 tuổi đến từ Rạch Giá, đang cùng các đồng nghiệp vội vàng kết thúc bữa cơm trưa đạm bạc sau những giờ tăng ca miệt mài.

Anh Châu chia sẻ, anh đã gắn bó với dự án này suốt 5 tháng qua trong vai trò công nhân. Với mức thu nhập bình quân khoảng 500.000 đồng mỗi ngày, sau khi trừ hết các khoản chi phí sinh hoạt và công ty hỗ trợ nơi ăn chốn ở, anh nhận được khoảng 15 triệu đồng mỗi tháng.

Anh Trang Giang Châu (40 tuổi, ở Rạch Giá) chia sẻ với phóng viên về bữa ăn và thu nhập của mình (Ảnh: Hoàng Duật).

Đây là mức thu nhập khá ổn định, giúp anh và gia đình có cuộc sống tốt hơn, đồng thời cũng là động lực để anh bám trụ với công việc hàn sắt vất vả giữa nắng gió biển đảo.

“Tôi ăn uống với mấy anh em cũng gọn, phần nào được công ty hỗ trợ nên hàng tháng vẫn có dư. Thời tiết trên đảo cũng không khác gì so với đất liền, các anh em hầu như đều thấy thoải mái, những hôm nắng quá thì cực thêm một chút”, anh Châu cười nói.

Không riêng gì anh Châu, hàng ngàn lao động khác cũng đang tìm thấy cơ hội công việc tại đại dự án này. Họ cho biết đã sẵn sàng tinh thần làm việc xuyên lễ, Tết trong năm 2026 với một tâm thế chung là đưa dự án về đích đúng hẹn.

Tốp công nhân mỗi người một việc, tuy khác nhau về nhiệm vụ nhưng họ đều có cùng mục tiêu đưa dự án về đích đúng hẹn (Ảnh: Hữu Khoa, Hoàng Duật).

Thông tin với Dân trí, đại diện chủ đầu tư cho biết, sau nửa năm khởi công, đến nay các hạng mục chính đã đạt được những cột mốc quan trọng. Cả trung tâm hội nghị và nhà biểu diễn đa năng hiện đều duy trì tiến độ xây dựng, đã đạt 33% tiến độ xây dựng.

Cụ thể, trung tâm hội nghị đã hoàn thành toàn bộ phần móng, một công đoạn kỹ thuật cực kỳ quan trọng để chịu lực cho kết cấu không cột khổng lồ đạt 31% phần thô. Trong khi đó, nhà hát đa năng cũng đã hoàn thiện 95% phần móng và hơn 20% phần thô.

Theo kế hoạch, công tác lắp dựng kết cấu thép cho cả 2 công trình trên sẽ hoàn tất vào đầu năm 2026, phần mặt ngoài sẽ hoàn thiện vào giữa năm 2026 và toàn bộ nội thất dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 1/2027.

Các công nhân được tổ chức cắt tóc tại công trường.

Hình hài những “siêu công trình” tầm vóc quốc tế

Cụm công trình phục vụ APEC 2027 không chỉ đơn thuần là một tổ hợp kiến trúc, mà còn là một công trình trọng điểm mang tính biểu tượng cao, được thiết kế để nâng tầm vị thế của Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Với tổng mức đầu tư lên tới 21.860 tỷ đồng, dự án bao gồm 3 hạng mục gắn kết chặt chẽ về mặt không gian và công năng: Trung tâm hội nghị và triển lãm, nhà biểu diễn đa năng và công viên APEC.

Nhà hát đa năng trong cụm công trình phục vụ APEC ở Phú Quốc: Phối cảnh toàn diện công trình (ảnh trên); Công trình đang dần hình thành (2 ảnh dưới) (Ảnh: Hữu Khoa).

Điểm nhấn trong cụm công trường này là trung tâm hội nghị và triển lãm với tổng diện tích sàn xây dựng lên đến hơn 157.000m2, gồm 4 tầng nổi và 1 tầng hầm. Đây sẽ là nơi diễn ra cuộc họp mang tính lịch sử, các bữa tiệc ngoại giao và hoạt động triển lãm quốc tế.

Điều khiến giới kiến trúc và công chúng đặc biệt chú ý chính là không gian triển lãm đại tiệc với thiết kế vượt nhịp lên đến 81m không có cột trụ. Với diện tích hơn 11.000m2, không gian này sau khi hoàn thành sẽ vượt qua phòng tiệc lớn nhất thế giới - Caesars Forum ở Mỹ.

Mặt trước cụm công trình hội nghị (Ảnh: Hoàng Duật).

Bên cạnh không gian hội nghị, dự án còn có thêm một trung tâm báo chí phục vụ từ 3.000 đến 4.000 phóng viên cùng lúc và nhà biểu diễn đa năng với tổng diện tích sàn gần 68.000m2 với 4.000 chỗ ngồi cùng hàng chục công trình mục phụ trợ khác.

Cũng vào thời điểm trên, công trường Dự án đầu tư mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc (sân bay Phú Quốc) hiện ra như một thế trận của sức người và công nghệ. Trên bãi đất rộng hơn 1.000ha, hàng ngàn công nhân và kỹ sư đang chạy đua với thời gian để kịp tiến độ đón vận hội APEC 2027.

Bên cạnh nhà ga hành khách chính lấy cảm hứng từ hình tượng Phượng Hoàng, sân bay Phú Quốc sẽ được đầu tư xây dựng thêm nhà ga VIP để phục vụ các đoàn khách ngoại giao đặc biệt, các nguyên thủ,... (Ảnh: CPG, Hoàng Duật).

Theo chủ đầu tư, tiến độ nhà ga VIP đã hoàn thành 100% phần kết cấu thô và kết cấu thép, đang chuyển trọng tâm sang lắp đặt hệ thống điện nước và hoàn thiện các chi tiết nội thất với khối lượng thực hiện đạt khoảng 10%. Song song với đó, sau 4 tháng kể từ ngày khởi công, nhà ga T2 đã xây dựng đến tầng thứ 4.

Dưới mặt đất, hạng mục đường cất hạ cánh số 2 đã đạt được 30% khối lượng xây dựng, sẵn sàng cho nhiệm vụ tiếp nhận các dòng máy bay thân rộng khổng lồ như Boeing 747 hay Airbus A350 trong tương lai gần.

Như vậy, trong thời gian tới, sân bay Phú Quốc sẽ được nâng cấp toàn diện và được vận hành bằng công nghệ tương tự như sân bay hiện đại hàng đầu thế giới Changi (Singapore). Hành khách sẽ được trải nghiệm quy trình check-in từ xa, phân loại hành lý tự động, nhận dạng sinh trắc học trong vòng 15-30 giây/người.

Hoàng hôn trên đại công trường đón APEC ở Phú Quốc (Ảnh: Hữu Khoa).