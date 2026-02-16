Quảng Ninh đề xuất khai thác thuyền ba vách ven bờ vịnh Hạ Long

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành văn bản số 639/UBND-GTCN&XD về việc triển khai sản phẩm thuyền ba vách hoạt động ven bờ trên vịnh Hạ Long.

Thuyền ba vách là thuyền buồm truyền thống của cư dân ven biển miền Bắc, phổ biến tại vùng đảo Hà Nam, khu vực Quảng Yên. Thuyền có kết cấu 3 tấm ván ghép lại, buồm hình cánh dơi nhuộm nâu, nổi bật với khả năng đi ngược gió, lướt sóng và giữ thăng bằng tốt.

Hình ảnh thuyền ba vách xuất hiện ở vịnh Hạ Long mấy ngày gần đây (Ảnh: Đ.X.).

Theo văn bản, UBND tỉnh Quảng Ninh đồng ý đề xuất của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc đưa sản phẩm này vào khai thác phục vụ khách tham quan. Hoạt động nằm trong phạm vi các hành trình ven bờ đã được công bố tại Quyết định số 2119/QĐ-UBND ngày 19/7/2024.

Tỉnh giao Sở Xây dựng chỉ đạo Cảng vụ Đường thủy và Đăng kiểm phương tiện thủy nội địa Quảng Ninh kiểm tra chặt chẽ điều kiện hoạt động. Phương tiện chỉ được cấp phép khi bảo đảm đăng ký, đăng kiểm, trang thiết bị an toàn và lắp thiết bị giám sát hành trình GPS kết nối cơ quan quản lý.

Các đơn vị vận hành phải tuân thủ quy định an toàn cho hành khách, phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Công an tỉnh, Ban Quản lý di sản thế giới vịnh Hạ Long - Yên Tử cùng chính quyền địa phương được giao phối hợp kiểm tra, bảo đảm an ninh trật tự và môi trường.

Những ngày gần đây, trên vịnh xuất hiện ba thuyền ba vách buồm đỏ. Theo đề án đang trình tỉnh, tuyến hoạt động dài khoảng 12km, xuất phát tại khu vực Bến vận tải Công ty cổ phần Vận tải khách thủy gần chợ Hạ Long 1, đi qua bãi tắm Cột 5 rồi quay về điểm ban đầu.

Dự kiến mỗi ngày có 6 chuyến vào các khung giờ 8h, 9h, 10h, 14h, 15h và 16h; thời gian mỗi chuyến khoảng một giờ. Mỗi thuyền chở tối đa 12 khách cùng hai thuyền viên.