Dự kiến chi hơn 5,5 tỷ đồng đào tạo nguồn nhân lực phục vụ APEC 2027

Ngày 22/12, Ban chỉ đạo cấp tỉnh về công tác chuẩn bị và tổ chức các hội nghị trong khuôn khổ năm APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang) đã phê duyệt Tiểu đề án đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực phục vụ sự kiện.

Việc phê duyệt tiểu đề án này được xem là bước chuẩn bị then chốt nhằm xây dựng đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế khắt khe của diễn đàn kinh tế hàng đầu khu vực.

An Giang khẳng định quyết tâm tổ chức thành công năm APEC 2027 từ việc chú trọng đầu tư hơn 5,5 tỷ đồng để nâng cấp chất lượng nhân lực phục vụ (Ảnh: Hoàng Duật).

Mục tiêu trọng tâm của tiểu đề án là đảm bảo cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao, đồng bộ và kịp thời cho tất cả các khâu tổ chức hội nghị APEC 2027, góp phần vào sự phát triển bền vững của Phú Quốc.

Đối tượng đào tạo không chỉ giới hạn ở cán bộ quản lý, lực lượng điều phối trực tiếp, mà còn mở rộng đến nhân viên ngành du lịch, dịch vụ, tình nguyện viên và cộng đồng dân cư địa phương.

Các chương trình bồi dưỡng sẽ trang bị kiến thức sâu rộng về APEC, rèn luyện kỹ năng lễ tân, giao tiếp ngoại giao và văn hóa ứng xử quốc tế, không chỉ phục vụ sự kiện mà còn nâng tầm vị thế ngành dịch vụ của Phú Quốc về lâu dài.

Tiểu đề án đã xác định 4 nhóm nhiệm vụ trọng tâm như bồi dưỡng kiến thức hội nhập quốc tế, giúp các lực lượng tham gia nắm vững vị thế của Việt Nam và tiềm năng phát triển của Phú Quốc trong bối cảnh toàn cầu.

Đào tạo chuyên sâu về nghi thức ngoại giao và ngôn ngữ, tập trung vào kỹ năng xử lý tình huống và đa dạng hóa ngôn ngữ giao tiếp với các thứ tiếng Anh, Trung, Hàn, Nhật.

Nhóm nhiệm vụ kỹ năng an ninh, y tế và ứng phó khẩn cấp nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho sự kiện.

Đối với nhóm nhiệm vụ quản lý môi trường và văn minh đô thị nhằm mục tiêu gìn giữ cảnh quan, xây dựng hình ảnh một Phú Quốc xanh, sạch, đẹp và mến khách.

Tổng kinh phí dự kiến thực hiện tiểu đề án nêu trên là hơn 5,5 tỷ đồng, được huy động từ ngân sách tỉnh, nguồn hỗ trợ của Trung ương (nếu có) và các nguồn tài trợ, đóng góp hợp pháp từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.