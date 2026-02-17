Công nhân miệt mài làm sạch đường phố đêm giao thừa bất ngờ nhận lì xì

Tối 16/2 (29 tháng Chạp), Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Thắng tới thăm hỏi, động viên và chúc Tết đoàn viên, công nhân lao động Xí nghiệp Ba Đình, thuộc Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội.

Giữa tiết trời se lạnh cuối năm, tại các tuyến phố trung tâm quận Ba Đình, các công nhân môi trường vẫn miệt mài thu gom rác thải. Lượng rác sinh hoạt trong dịp Tết tăng gấp nhiều lần ngày thường, đòi hỏi cường độ làm việc cao hơn, thời gian kéo dài hơn.

Trong khi nhiều gia đình quây quần chờ đón giao thừa thì những người công nhân môi trường lại tạm gác niềm vui đoàn tụ, lặng lẽ làm việc với chổi tre, xe rác, góp phần giữ cho phố phường phong quang, sạch đẹp.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Thắng thăm hỏi, động viên công nhân (Ảnh: CĐ).

Chia sẻ với anh chị em công nhân đang làm nhiệm vụ trực giao thừa, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Thắng bày tỏ sự trân trọng trước tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và những nỗ lực bền bỉ của người lao động ngành môi trường.

Ông nhấn mạnh, chính sự hy sinh thầm lặng ấy đã góp phần quan trọng tạo nên diện mạo văn minh, sạch đẹp cho thủ đô trong thời khắc chuyển giao năm mới, để mỗi người dân được đón xuân trong không gian trong lành, trọn vẹn.

Ân cần thăm hỏi điều kiện làm việc, đời sống, thu nhập và chế độ trực Tết của công nhân, ông Nguyễn Văn Thắng ghi nhận những cố gắng vượt khó của tập thể Xí nghiệp Ba Đình nói riêng và toàn thể người lao động Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội nói chung.

Không chỉ hoàn thành nhiệm vụ thường xuyên, lực lượng công nhân môi trường còn chủ động thực hiện phương án tăng cường nhân lực, phương tiện, đảm bảo thu gom, vận chuyển rác kịp thời trong những ngày cao điểm Tết.

Dịp này, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội trao tặng 20 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng tới các công nhân trực tiếp làm việc trong đêm 29 Tết.

Những phong bao lì xì đỏ thắm trao tận tay người lao động trong khoảnh khắc đặc biệt nhất năm không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là sự động viên tinh thần sâu sắc, thể hiện sự quan tâm thiết thực của tổ chức công đoàn đối với đoàn viên, người lao động.

Nhận những phần quà và lời chúc Tết ấm áp, nhiều công nhân xúc động chia sẻ, sự quan tâm kịp thời ấy giúp họ cảm thấy được sẻ chia, tiếp thêm động lực để hoàn thành nhiệm vụ với tâm niệm: “Thu dọn hết rác, đường phố sạch mới về nhà ăn Tết cùng gia đình”.