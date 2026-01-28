Công trình APEC tại Phú Quốc: Không chậm trễ, lãng phí dù chỉ một ngày

Sáng ngày 28/1, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có chuyến công tác tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, tham dự lễ khởi công và kiểm tra tiến độ các dự án trọng điểm phục vụ Hội nghị Diễn đàn Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC) năm 2027.

Chuyến đi nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và động viên các lực lượng tham gia triển khai, xây dựng, thi công.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại sự kiện (Ảnh: Hoàng Duật).

Theo báo cáo của tỉnh An Giang, 21 dự án phục vụ Hội nghị APEC được chia thành hai nhóm chính.

Nhóm 1 gồm 10 dự án đầu tư công, trong đó 1 dự án đã phê duyệt lựa chọn nhà đầu tư và 9 dự án đã lựa chọn nhà thầu thi công. Tỉnh An Giang cam kết tập trung tháo gỡ các nút thắt về thủ tục, mặt bằng, vật liệu và tổ chức thi công để đảm bảo tiến độ, chất lượng và tính pháp lý của công trình.

Nhóm 2 gồm 11 dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) và đầu tư kinh doanh. Đến nay, tất cả 11 dự án này đã hoàn tất lựa chọn nhà đầu tư theo đúng quy định.

Khu đô thị hỗn hợp Bãi Đất Đỏ sẽ liền kề cụm dự án đang thi công trên ảnh gồm Trung tâm hội nghị và triển lãm APEC, nhà biểu diễn đa năng, công viên APEC. (Ảnh: Hữu Khoa).

Chỉ đạo quyết liệt từ Thủ tướng

Tại buổi kiểm tra tiến độ các dự án, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu tỉnh An Giang đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, đảm bảo đúng luật và vì lợi ích của người dân, với nguyên tắc nơi ở mới phải tốt hơn hoặc bằng nơi ở cũ.

Về vật liệu xây dựng, Thủ tướng chỉ đạo áp dụng cơ chế đặc thù theo Nghị quyết số 66.4/2025/NQ-CP, giao mỏ trực tiếp cho nhà đầu tư, nhà thầu để tránh tiêu cực, lãng phí.

Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần "chỉ bàn làm, không bàn lùi"; "vừa chạy vừa xếp hàng", "vượt nắng, thắng mưa, không thua bão gió", "làm ngày, làm đêm, làm thêm ngày nghỉ", "làm xuyên lễ tết", "ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương" để đẩy nhanh tiến độ thi công. Mục tiêu cao nhất là không để xảy ra tiêu cực, tham nhũng, lãng phí.

Mô hình tổ chức thi công cần xoay quanh ba trụ cột: Mặt bằng, nguyên vật liệu và năng lực nhà thầu.

Thủ tướng cũng thăm hỏi, động viên công nhân đang thi công các dự án, thể hiện sự quan tâm sâu sắc đến tiến độ và chất lượng công trình.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm hỏi, động viên công nhân thi công các dự án phục vụ APEC 2027 tại Phú Quốc (Ảnh: Nhật Bắc).

Khởi công hai khu đô thị lớn

Cũng trong sáng cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự lễ khởi công Khu đô thị hỗn hợp Bãi Đất Đỏ và Khu đô thị hỗn hợp du lịch sinh thái Núi Ông Quán - hai trong số 21 dự án APEC được phê duyệt.

Phát biểu tại lễ khởi công, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá việc khởi công các dự án ngay sau thành công rất tốt đẹp của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV cho thấy tinh thần"lựa chọn đúng - triển khai nhanh - làm đến nơi đến chốn - đo lường bằng kết quả".

Thủ tướng nhấn mạnh quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, với phương châm "6 rõ": Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ sản phẩm; lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm.

Thủ tướng khẳng định việc đăng cai APEC 2027 là vinh dự lớn cho Việt Nam nói chung và Phú Quốc, An Giang nói riêng. Với kinh nghiệm tổ chức APEC 2006 và 2017, Thủ tướng tin tưởng các dự án hạ tầng sẽ góp phần phát triển đất nước, nâng cao tiềm lực, vị thế và uy tín quốc gia.

Khu đô thị hỗn hợp Bãi Đất Đỏ có quy mô 88,4ha, tổng mức đầu tư khoảng 64.000 tỷ đồng, bao gồm 15 tòa khách sạn cao tầng ven biển với gần 6.500 buồng phòng, cùng các tòa tháp cao tới 40 tầng tích hợp khách sạn cao cấp, trung tâm thương mại và quảng trường ven biển.

Khu đô thị hỗn hợp du lịch sinh thái Núi Ông Quán có tổng mức đầu tư khoảng 5.550 tỷ đồng, quy mô hơn 21ha, dự kiến cung cấp khoảng 5.200 căn hộ dịch vụ, giải quyết bài toán thiếu hụt cơ sở lưu trú tại Phú Quốc.

Sau khi hoàn thành, hai dự án này sẽ bổ sung khoảng 12.000 phòng nghỉ, căn hộ dịch vụ và các trung tâm thương mại, cảnh quan tầm vóc quốc tế, chuẩn bị cơ sở hạ tầng lưu trú tốt nhất cho APEC 2027 và kiến tạo bộ mặt đô thị khách sạn, thương mại mới cho Phú Quốc.