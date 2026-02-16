Biển người đổ về trung tâm TPHCM trước thời khắc giao thừa

Tối 29 Tết, hàng nghìn người dân từ khắp nơi đã đổ về khu vực trung tâm TPHCM, tạo nên một "biển người" sôi động, háo hức chờ đón thời khắc giao thừa. Các tuyến đường chính dẫn vào trung tâm trở nên ken đặc người và phương tiện.

Từ chập tối, các trục đường huyết mạch như Nguyễn Huệ, Lê Lợi, Đồng Khởi đã chật kín người. Đặc biệt, phố đi bộ Nguyễn Huệ trở thành tâm điểm, thu hút đông đảo người dân và du khách dạo chơi, chụp ảnh, tận hưởng không khí rộn ràng của những giờ phút cuối năm.

Đường hoa Nguyễn Huệ, với thiết kế công phu và linh vật năm mới đặt ở vị trí trung tâm, trở thành điểm đến không thể bỏ qua. Các lối vào đường hoa ken đặc người xếp hàng, kiên nhẫn chờ đợi để được chiêm ngưỡng và ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ.

Đường hoa năm nay được trang trí với các tiểu cảnh tái hiện không gian Tết truyền thống xen lẫn sắc màu hiện đại, kết hợp hệ thống ánh sáng rực rỡ, khiến toàn tuyến phố bừng sáng lung linh trong đêm.

Nhiều gia đình đã chọn diện áo dài đồng điệu, tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc sum vầy, ấm áp bên nhau trước thềm năm mới.

Càng về khuya, dòng người càng đổ về đông đúc, khiến lực lượng bảo vệ phải liên tục điều tiết để tránh ùn ứ cục bộ tại các điểm "nóng".

Nhiều gia đình đưa theo con nhỏ, cùng nhau lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ trước khi bước sang năm mới, với hy vọng về một khởi đầu tốt đẹp.

Không khí càng về khuya càng sôi động với "biển người" giữa trung tâm thành phố. Nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc cũng được trình diễn tại đường hoa, góp phần làm tăng thêm sự náo nhiệt.

Dù đông đúc, đa số người dân vẫn giữ tâm trạng háo hức, kiên nhẫn chờ đợi thời khắc thiêng liêng chuyển giao giữa năm cũ và năm mới.

Trước giờ bắn pháo hoa, khu vực quanh phố đi bộ gần như không còn chỗ trống. Tiếng cười nói, tiếng nhạc xuân hòa cùng ánh đèn rực rỡ đã tạo nên bức tranh sôi động của một thành phố không ngủ trong đêm cuối năm.

Giữa "biển người" ấy, ai cũng mang theo những kỳ vọng, lời chúc tốt đẹp cho một năm mới bình an, thuận lợi – khép lại một năm nhiều nỗ lực và mở ra hành trình mới đầy hy vọng.

Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ trên sông thuộc Phòng PC07, Công an TPHCM triển khai lực lượng đảm bảo an toàn trước giờ bắn pháo hoa (Ảnh: Hoàng Hướng).