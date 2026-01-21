Hồ Đống Đa rực sáng về đêm sau dự án cải tạo gần 300 tỷ

Sau 18 tháng khởi công chỉnh trang, nâng cấp, hồ Đống Đa (tên thường gọi là hồ Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội) đã mang một diện mạo mới khang trang và hiện đại. Khuôn viên hồ Đống Đa đã lên đèn đầy sắc màu với hệ thống chiếu sáng hiện đại, trở thành điểm thu hút người dân vui chơi, tập thể dục mỗi ngày.

Dự án cải tạo hồ Đống Đa được khởi công vào tháng 7/2024, với tổng mức đầu tư gần 300 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Đống Đa làm chủ đầu tư.

Sau 18 tháng thi công, hiện hồ Đống Đa cơ bản đã hoàn thiện gần 100%, đã mở cửa cho người dân tới vui chơi mỗi ngày.

Ghi nhận của phóng viên Dân trí, những ngày giữa tháng 1, các hạng mục như vỉa hè, lan can, đèn chiếu sáng,... hồ Đống Đa đã hoàn thiện.

Điểm nhấn là sân khấu và khán đài nổi trên mặt hồ ở đoạn giáp với phố Hoàng Cầu, hiện hạng mục này đã hoàn thiện, mở cửa cho người dân vào vui chơi.

Hồ Đống Đa có diện tích khoảng 12,5ha, chiều dài kè 1.900m. Phía Đông và Đông Nam là tuyến đường Hoàng Cầu nối từ đường Láng đến Đê La Thành và chạy vòng quanh hồ là tuyến đường Đặng Tiến Đông - Mai Anh Tuấn. Các tuyến phố xung quanh hồ Đống Đa có chiều dài khoảng 1.270m với mặt cắt ngang hiện trạng 6,5m.

Sau khi cải tạo, nâng cấp, hồ Đống Đa đã mang một diện mạo hoàn toàn mới, với kiến trúc hiện đại, đồng bộ với các công trình hiện có, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cho người dân và là điểm nhấn cảnh quan ở phường Ô Chợ Dừa cũng như TP Hà Nội.

"Sau khi cải tạo xong, diện mạo, cảnh quan hồ thay đổi rất nhiều, đẹp và sạch sẽ hơn trước. Quan trọng nhất là phần không gian đường ven hồ được mở rộng, với đèn chiếu sáng hiện đại, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tập thể dục, vui chơi mỗi ngày", ông Tiến, người dân sống cạnh hồ Đống Đa nói.

Sau khi hồ mở cửa, thu hút rất đông người dân, các bạn trẻ tìm về đi dạo, tập thể dục mỗi buổi sáng và chiều tối.

Những ngày này, không gian quanh hồ Đống Đa mang diện mạo trang nghiêm hơn vì được trang trí thêm nhiều biểu ngữ chào mừng Đại hội XIV của Đảng hiện đang diễn ra tại Hà Nội.

Anh Phạm Văn Thạnh ( phố Thái Hà, phường Láng Hạ) hàng ngày ra hồ Đống Đa tập thể dục vào mỗi buổi chiều, đây trở thành điểm đến quen thuộc của anh Thạnh sau giờ làm việc.

"Trước đây hồ bẩn và ô nhiễm, không gian không được thoáng đãng, khang trang như bây giờ. Sau cải tạo, hồ đẹp và hiện đại hơn. Người dân cũng đến vui chơi, tập thể dục đông đúc hơn trước", anh Thạnh nói.

Hệ thống lan can được kết hợp giữa khung inox và kính cường lực, bảo đảm an toàn cho du khách.

Hệ thống đèn chiếu sáng được thay mới, hiện đại và nhiều màu sắc hơn. Tạo nên không gian hiện đại thu hút người dân.

Hiện tại, hệ thống đèn chiếu sáng quanh hồ, đèn LED, đèn màu tại khu vực sân khấu nổi trên hồ đã được bật một phần. Tạo nên không gian lung linh, nhiều màu sắc hơn cho cảnh quan hồ Đống Đa.

Cầu dẫn lên sân khấu nổi được trang trí đèn màu hai bên, tạo nên không gian lung linh nhiều màu sắc, người dân thích thú hơn khi tới đi dạo, chạy bộ.

Hiện hệ thống đèn màu và đèn LED chiếu sáng khu vực sân khấu nổi mới được bật một phần, chưa đi vào hoạt động 100%.

Hồ Đống Đa sau khi hoàn thành cải tạo được kỳ vọng sẽ trở thành điểm nhấn về cảnh quan thu hút khách du lịch, người dân về vui chơi, tổ chức sự kiện lớn trên địa bàn trung tâm phường Ô Chợ Dừa.