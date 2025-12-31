Pháo hoa trong đêm giao thừa 2026 tại Hồ Hoàn Kiếm có gì đặc biệt?

Trận địa pháo hoa đón Tết Nguyên đán bên Hồ Gươm (Ảnh: Thành Đông).

5 khu vực với tổng cộng 6 trận địa bắn pháo

Hà Nội sẽ tổ chức bắn pháo hoa chào năm mới 2026 trong đêm giao thừa. Thời gian kéo dài 15 phút, từ 23h45 ngày 31/12 đến 0h ngày 01/01/2026.

Đây là một trong những hoạt động điểm nhấn của Thủ đô trong dịp Tết Dương lịch, góp phần tạo không khí lễ hội cho người dân và du khách trong thời khắc chuyển giao năm cũ sang năm mới.

Theo kế hoạch, thành phố bố trí 5 khu vực với tổng cộng 6 trận địa bắn pháo hoa, kết hợp pháo hoa tầm cao, tầm thấp và pháo hoa hỏa thuật.

Các điểm bắn gồm 2 trận địa tại phường Hoàn Kiếm, đặt trước trụ sở Báo Hà Nội Mới và trước Bưu điện Hà Nội; đảo dừa Công viên Thống Nhất thuộc phường Hai Bà Trưng; khuôn viên đường đua F1 tại phường Từ Liêm; vườn hoa Lạc Long Quân ở phường Tây Hồ; và khu vực hồ Văn Quán thuộc phường Hà Đông.

2 trận địa tại phường Hoàn Kiếm được xác định là điểm nhấn của chương trình. Mỗi trận địa có 700 quả pháo hoa tầm cao, cùng 60 giàn pháo hoa tầm thấp và nhiều giàn pháo hoa hỏa thuật, tạo hiệu ứng ánh sáng đa tầng trên không gian trung tâm Thủ đô.

Trận địa pháo hoa tại khu vực hồ Hoàn Kiếm đối diện trụ sở tòa nhà VNPT Hà Nội (Ảnh: Mạnh Quân).

Hồ Hoàn Kiếm lần đầu xuất hiện loại pháo hoa đặc biệt

Điểm đáng chú ý nhất trong chương trình năm nay là lần đầu tiên Hà Nội đưa pháo hoa hỏa thuật vào bắn từ 3 điểm đặt giữa hồ Hoàn Kiếm.

Việc bố trí các điểm bắn ngay trên mặt hồ được kỳ vọng sẽ tạo nên hiệu ứng ánh sáng phản chiếu đặc biệt, mang lại trải nghiệm thị giác mới lạ cho người xem so với các màn pháo hoa trước đây.

Trong ngành biểu diễn pháo hoa, pháo hoa hỏa thuật là loại pháo hoa tạo hiệu ứng ánh sáng và màu sắc nhưng không tạo ra tiếng nổ lớn như pháo hoa truyền thống.

Loại pháo này sử dụng các hợp chất hóa học được kiểm soát chặt chẽ để sinh ra ánh sáng, tia lửa và khói màu ở tầm thấp hoặc tầm trung. Khi được kích hoạt, pháo hoa hỏa thuật có thể tạo ra các hiệu ứng như tia lửa phun thẳng, quạt sáng, thác lửa hoặc các mảng màu chuyển động theo kịch bản định sẵn.

Khác với pháo hoa tầm cao chủ yếu tạo hiệu ứng trên không trung với âm thanh lớn, pháo hoa hỏa thuật có cường độ âm thanh nhỏ, ánh sáng tập trung và dễ kiểm soát. Nhờ đặc điểm này, pháo hoa hỏa thuật thường được sử dụng trong các chương trình biểu diễn nghệ thuật ngoài trời, lễ hội quy mô lớn và các sự kiện cần bảo đảm an toàn trong không gian đông người.

Việc kết hợp pháo hoa hỏa thuật với pháo hoa truyền thống giúp màn trình diễn trở nên đa dạng, có chiều sâu và tăng tính tương tác thị giác.

Chương trình bắn pháo hoa được triển khai cùng chuỗi hoạt động “Countdown 2026” tại trung tâm phố cổ Hà Nội. Người dân và du khách đến tham dự có thể theo dõi các chương trình nghệ thuật, đếm ngược chào năm mới và trải nghiệm không khí lễ hội tại các không gian công cộng từ đầu buổi tối đến thời khắc giao thừa.

Với sự kết hợp giữa pháo hoa tầm cao truyền thống và pháo hoa hỏa thuật hiện đại, sự kiện lần này hứa hẹn đem đến cho Thủ đô nhiều cảm xúc và dấu ấn khác biệt khi bước sang năm 2026.