Hình ảnh đại công trường xây hầm chui gần 2.400 tỷ qua Đại lộ Thăng Long

Dự án xây dựng nút giao khác mức giữa đường vành đai 3,5 với Đại lộ Thăng Long (xã An Khánh) được UBND TP Hà Nội phê duyệt và có thời gian thực hiện thi công trong giai đoạn 2022-2026. Từ cuối tháng 2/2025, dự án bắt đầu được khởi công sau khi hoàn tất việc bàn giao mặt bằng.

Phối cảnh nút giao Đại lộ Thăng Long - vành đai 3 (Đồ hoạ phối cảnh: Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình dân dụng TP Hà Nội).

Sau 7 tháng thi công, những hình hài đầu tiên của nút giao khác mức giữa đường vành đai 3,5 với Đại lộ Thăng Long dần lộ diện. Đại công trường của dự án đang hoạt động hết công suất, tăng tốc để hoàn thành đúng tiến độ dự án.

Công trình có tổng mức đầu tư khoảng 2.384 tỷ đồng, do Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình dân dụng TP Hà Nội làm chủ đầu tư.

Ghi nhận của PV Dân trí chiều 28/10, tại nút giao vành đai 3,5 - Đại lộ Thăng Long, hàng chục loại máy móc cơ giới cùng nhiều công nhân đang làm việc khẩn trương, sôi động.

Hàng loạt máy móc hạng nặng như máy xúc, máy khoan cọc nhồi, cẩu tháp đã được huy động tối đa. Công nhân đang khẩn trương lắp khung thép để chuẩn bị xây dựng phần thô cho hạng mục cầu nhánh tuabin.

Dự án xây dựng nút giao gồm các nhánh tuabin kết hợp hầm trực thông. Hầm chui được xây dựng theo hướng đường Lê Trọng Tấn nối dài (hiện là đường Hoàng Tùng) đi Quốc lộ 32, tim tuyến trùng với đường Hoàng Tùng, bố trí 4 làn xe với tổng chiều dài 975m.

Đoạn đi dưới Đại lộ Thăng Long thiết kế hầm kín dài 150m, phía đường Hoàng Tùng thiết kế hầm hở dài 157,5m, tường chắn dài 220m.

Sau gần 7 tháng thi công, hạng mục hầm chui trực thông nối từ đường Hoàng Tùng xuyên qua Đại lộ Thăng Long nối vào Quốc lộ 32 dần lộ hình hài.

Hạng mục hầm chui kín bắt đầu thi công từ hướng đường Hoàng Tùng, sau đó xuyên qua bên dưới Đại lộ Thăng Long và nối vào Quốc lộ 32 sau khi hoàn thiện.

Phía Quốc lộ 32, hầm hở được thiết kế dài 157,5m, tường chắn dài 200m, phần còn lại là gờ chắn bánh cũng đã dần lộ diện những hạng mục thô đầu tiên.

Bên cạnh đó, dự án cũng đang thi công các hạng mục gờ chắn bánh với chiều dài 619m tại 8 vị trí sau mố, cầu nhánh tuabin dầm bản bê tông cốt thép dự ứng lực có chiều dài 2.346m/4 nhánh, bề rộng cầu 8,8m bố trí 2 làn xe cơ giới.

Dự án vành đai 3,5 giai đoạn 3 đang được triển khai xây dựng các hạng mục cuối cùng, sau khi hoàn thiện sẽ nối vào nút giao với đại lộ Thăng Long.

Theo kế hoạch, dự án xây dựng "siêu nút giao" giữa đường vành đai 3,5 với Đại lộ Thăng Long sẽ thi công trong khoảng 1.000 ngày (hơn 3 năm).

Sau nhiều tháng khẩn trương thi công, hầm chui vành đai 3,5 và các hạng mục của dự án "siêu nút giao" gần 2.400 tỷ đang dần hình thành, với hy vọng sớm mang lại một diện mạo giao thông hiện đại, góp phần hoàn thiện mạng lưới hạ tầng phía Tây Hà Nội.

Vị trí hầm chui Đại lộ Thăng Long - vành đai 3 ở phía Tây Hà Nội (Ảnh: Google Map).