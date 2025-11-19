Công an, quân đội chạy đua với lũ giải cứu hàng nghìn người mắc kẹt

Lũ lên nhanh khiến nhiều khu dân cư ở trung tâm Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai ngập sâu hơn 2m. Do nước dâng nhanh và bất ngờ, nhiều người dân phải leo lên mái nhà, gác lửng để liên hệ lực lượng cứu hộ.

Thông qua các trang mạng xã hội, nhiều gia đình đã chia sẻ số điện thoại cầu cứu sự giúp đỡ.

Nhiều người dân mắc kẹt được lực lượng chức năng giải cứu trong sáng 19/11 (Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai).

Anh Nguyễn Phong, trú tại phường Quy Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai cho biết hơn 3h ngày 19/11, nước lũ tràn về khiến căn nhà của gia đình anh ngập gần nóc.

"Nước lũ về quá nhanh nên tôi chỉ biết đưa mẹ và con lên mái nhà chờ cứu hộ. Tôi chưa từng thấy lũ cao lút mái như năm nay”, anh Phong kể.

Theo anh Phong, khu vực này nằm dọc các nhánh sông nhỏ, thường xuyên ngập khi mưa lớn. Tuy nhiên, đợt lũ lần này do nước lên quá nhanh khiến gia đình chủ quan, không kịp trở tay dẫn đến mắc kẹt ngay trong nhà.

Bà Phương Thanh (trú tại phường Quy Nhơn Bắc) chia sẻ: “Nước từ bờ sông dâng ồ ạt trong đêm, không có đường thoát khiến 3 thành viên trong gia đình bị mắc kẹt trên gác lửng. Rất may, sau đó được lực lượng chức năng ứng cứu kịp thời”.

Theo đại diện UBND phường Quy Nhơn Bắc, nước sông Hà Thanh đổ về mạnh khiến các khu phố 2, 3, 4 bị cô lập sớm nhất. Trong đêm, phường đã phối hợp với lực lượng chức năng sơ tán hơn 3.000 hộ dân đến nơi an toàn.

"Chính quyền và công an xã đã dùng xuồng di chuyển 11 hộ với 42 người ra ngoài. Đến sáng nay, các chiến sĩ dầm mình trong lũ để ứng cứu dân tại các vùng bị cô lập, chia cắt đến nơi an toàn", đại diện UBND phường Quy Nhơn Bắc nói.

Ngoài phường Quy Nhơn Bắc, nhiều tuyến đường ở khu vực Quy Nhơn cũng chìm sâu trong biển nước, nhiều ô tô, xe máy ngập nước.

Nhiều nhà dân ở khu vực Quy Nhơn ngập gần 2m (Ảnh: Chí Anh).

Công an tỉnh Gia Lai cho biết tính đến 12h ngày 19/11, lực lượng công an đã hỗ trợ 2.266 hộ dân và 9.000 người đến vùng an toàn. Đến nay, công tác cứu hộ vẫn đang được triển khai.

Đêm 18 đến rạng sáng 19/11, nước lũ dâng nhanh cũng nhấn chìm nhiều khu vực thuộc xã Tuy Phước, Tuy Phước Đông, Tuy Phước Tây, Quy Nhơn Bắc (tỉnh Gia Lai).

Lực lượng công an, quân đội và chính quyền địa phương đã xuyên đêm đến các hộ dân để hỗ trợ, giải cứu bà con ra vùng an toàn.

Đêm 18/11, Công an tỉnh Gia Lai đã triển khai 11 trung đội xung kích với 534 cán bộ, chiến sĩ xuống các địa bàn ngập lụt, phối hợp cùng công an xã giúp dân di dời, kê cao tài sản, tránh ngập lụt gây hư hại. Đồng thời, lực lượng chức năng triển khai công tác ứng cứu, sơ tán bà con bị ngập nhà tới nơi an toàn.

Hàng nghìn hộ dân ở Gia Lai được lực lượng chức năng giải cứu (Ảnh: Chí Anh).

Suốt đêm qua, các chiến sĩ công an, quân đội cùng chính quyền địa phương chạy đua với nước lũ để sơ tán dân.

Đại diện Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Gia Lai cho biết trong đêm rất nhiều người dân đã gọi đến để nhờ giải cứu do nước lên quá nhanh. Ngay trong đêm, lực lượng đã tổ chức ứng cứu khoảng 400 hộ dân.

Theo Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, đơn vị đang triển khai 4 mũi cứu hộ, tập trung tại các phường Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Tây và xã Tuy Phước để tìm kiếm và hỗ trợ người dân bị mắc kẹt.