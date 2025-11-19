Xe 7 chỗ cố đi qua vùng nước lũ, suýt bị cuốn trôi

Ngày 19/11, lực lượng cứu nạn, cứu hộ xã Nông Sơn (tỉnh Quảng Nam cũ, nay là thành phố Đà Nẵng) đã ứng cứu ô tô chết máy đang đối diện nguy cơ bị lũ cuốn trôi khi cố vượt qua nơi ngập nước.

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, ô tô 7 chỗ di chuyển trên tuyến ĐT611 đoạn qua xã Nông Sơn đã cố vượt qua dòng lũ; gặp vị trí trũng, nước ngập sâu, phương tiện không thể tiếp tục di chuyển.

Theo Ban Chỉ huy Quân sự xã Nông Sơn, thời điểm này có gió mạnh, nước chảy xiết nên ô tô có nguy cơ bị cuốn đi.

Lực lượng chức năng hỗ trợ đưa phương tiện vào vị trí an toàn (Ảnh: Xuân Diệu).

Ông Nguyễn Xuân Diệu, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Nông Sơn, cho biết khi tiếp nhận thông tin, đơn vị huy động 10 cán bộ, chiến sĩ cùng 4 người dân, sử dụng cano tiếp cận hiện trường.

Lực lượng cứu hộ dùng dây thừng cố định phương tiện, tiếp cận đưa tài xế ra ngoài và kéo xe về vị trí an toàn.

Trước đó lúc 12h15 ngày 17/11, tài xế N.V.T. (SN 1977, trú tại tỉnh Quảng Trị) cố điều khiển ô tô tải đi qua ngầm tràn bị ngập 0,3-0,6m ở xã La Lay. Do nước lũ chảy xiết, xe đi đến giữa ngầm tràn bị nghiêng phần đầu không thể di chuyển thêm nên tài xế trèo lên thùng xe chờ cứu hộ.

Lực lượng chức năng chưa kịp tiếp cận, chiếc xe đã bị dòng nước lũ làm lật ngang rồi cuốn trôi về phía hạ nguồn, tài xế mất tích.

Chiều 18/11, lực lượng tìm kiếm phát hiện quần, thắt lưng và chìa khóa xe được xác định của tài xế trôi dạt vào bờ suối thuộc xã Tà Rụt, tỉnh Quảng Trị, cách vị trí gặp nạn khoảng 5km.

Lực lượng chức năng đã trục vớt được phương tiện và đang tiếp tục tìm kiếm tài xế.