Vụ sạt lở 3 người không kịp chạy thoát: Nạn nhân thứ 3 đã tử vong

Ngày 19/11, ông Lê Huyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, cho biết các lực lượng đã tìm thấy thi thể ông C.S. (người Raglay) - nạn nhân trong vụ sạt lở trên tỉnh lộ 9, đoạn qua đèo Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa.

Thi thể ông S. được phát hiện tại ven suối Tường Vy, cách vị trí sạt lở gần 1km về hạ lưu.

Lực lượng chức năng khắc phục sự cố trên đèo Khánh Sơn (Ảnh: Trần Minh).

Trước đó, nhóm 10 người đi phát dọn rừng thuê, dựng lán trại tại khu vực ven đèo Khánh Sơn (xã Cam An) để nghỉ đêm. Đến hơn 18h ngày 16/11, khi vừa ăn cơm xong, nhóm gặp tai nạn sạt lở. Trong số này, 7 người kịp chạy thoát, 3 người bị vùi lấp.

Đến 23h55 cùng ngày, lực lượng chức năng đưa được 2 nạn nhân ra khỏi khu vực sạt lở, trong đó một người tử vong, một người bị thương được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa điều trị. Riêng ông C.S., đến nay lực lượng chức năng mới tìm thấy thi thể.

Cũng trong ngày 16/11, tại quốc lộ 27C, chiếc xe giường nằm 2 tầng chở 32 người từ tỉnh Lâm Đồng đến tỉnh Khánh Hòa khi đi qua đèo Khánh Lê đã bị một khối đá rơi từ taluy dương đè trúng. Hậu quả vụ tai nạn khiến 6 người thiệt mạng và 18 người bị thương.

Hiện cả tuyến tỉnh lộ 9 và đèo Khánh Lê đều ách tắc, các lực lượng chức năng nỗ lực khắc phục sạt lở, để sớm thông đường.