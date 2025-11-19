Vụ ô tô bán tải "ủn" 4 phương tiện: Bảo vệ lái xe của khách gây tai nạn

Liên quan tới vụ ô tô bán tải "ủn" 4 phương tiện trên phố Hà Nội, ngày 19/11, trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện Đội CSGT đường bộ số 1 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) xác nhận người lái xe bán tải BKS 51D-935.xx gây tai nạn là một nam bảo vệ.

Chiếc ô tô bán tải đâm liên hoàn 3 ô tô và 1 xe máy trên phố Lê Thái Tổ (Ảnh: Ma Thanh).

"Khi người này đang lái xe cho khách vào chỗ đỗ thì bất ngờ đâm vào 3 ô tô đang dừng và 1 xe máy do một người phụ nữ điều khiển. Địa điểm dừng đỗ nêu trên là điểm trông giữ xe, được kinh doanh trông giữ phương tiện", vị đại diện nói.

Như đã đưa tin, khoảng 10h45 cùng ngày, trước cửa số nhà 38-40 phố Lê Thái Tổ (phường Hoàn Kiếm) xảy ra vụ va chạm liên hoàn giữa 4 ô tô và 1 xe máy.

Ô tô bán tải biển kiểm soát 51D-935.xx bất ngờ tông vào 3 ô tô đang dừng đỗ tại trước cửa số nhà 38-40 phố Lê Thái Tổ, gây tai nạn liên hoàn. Ngoài ra, vụ tai nạn còn khiến một phụ nữ đi xe máy bị thương nhẹ.

Tại hiện trường, một số ô tô bị hư hỏng nặng phần đầu và đuôi.

Sau khi sự việc xảy ra, Đội 1 và Công an phường Hoàn Kiếm đã cử cán bộ có mặt tại hiện trường để phối hợp giải quyết vụ việc, phân luồng giao thông.